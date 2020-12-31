Nordica становится единственным владельцем Xfly

Как сообщил председатель правления эстонской государственной авиакомпании Nordica Эрки Урва, длительные переговоры по приобретению 49% акций LOT завершены, и соглашение подписано обеими сторонами.

«Несмотря на то, что переговоры длились очень долго, я удовлетворен соглашением; важно и то, что все прошло в дружественной атмосфере, что обеспечивает продолжение коммерческого сотрудничества. Эстонской авиакомпании теперь на сто процентов принадлежит ее дочерняя компания Xfly. У нас есть возможность если это необходим самостоятельно принимать быстрые решения в условиях авиационного рынка, пострадавшего от кризиса», - сказал Урва.

В ноябре 2016 года польская национальная авиакомпания LOT приобрела 49% акций дочерней компании Nordica Xfly. Между двумя авиакомпаниями началось сотрудничество, которое выразилось в совместном использовании платформы продажи билетов, а также в выполнении рейсов по маршруту Таллинн-Варшава, а затем и по другим маршрутам.

11 августа этого года Европейская комиссия утвердила государственную помощь группе Nordica, в которую входит дочерняя компания Xfly. Пакет помощи в размере 30 миллионов евро был также одобрен правительством в середине октября.

Xfly, которая сама не продает билеты, предоставляет авиаперевозки другим коммерческим авиакомпаниям. С 2016 года компания обслуживает маршруты авиакомпаний Nordica, LOT, SAS и других европейских авиакомпаний.