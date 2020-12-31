Видео ⟩ Представители сборной РФ по лыжным гонкам провалились под лед по пути на «Тур де Ски»

Как сообщает NEWSru со ссылкой на швейцарскую газета Blick , микроавтобус, в котором находились шестеро членов сервисной бригады национальной команды, занесло на обледеневшей трассе, машина съехала с горки на лед замерзшего водоема, пробила ледяной покров и застряла. Водитель и пассажиры освободились самостоятельно и вызвали экстренные службы.

«Никто не пострадал в ДТП. Все нормально и хорошо. Все закончилось удачно для сервисеров, они ехали на "Тур де Ски", на границе Швейцарии и Италии машина попала на лед, ее вынесло с дороги. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе. В машине была только сервисная бригада, спортсменов не было. Все прошли медицинское обследование», - цитирует Бородавко « Р-Спорт ».