Чт, 31.12.2020
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Игорь Калакаускас
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Видео ⟩ Представители сборной РФ по лыжным гонкам провалились под лед по пути на «Тур де Ски»

Представители сборной РФ по лыжным гонкам провалились под лед по пути на «Тур де Ски».

ФОТО: Скриншот с видео

Представители сборной России по лыжным гонкам, следовавшие в швейцарский Валь-Мюстаир на первый этап многодневки «Тур де Ски», попали в ДТП на границе Швейцарии и Италии. Инцидент произошел в ночь со вторника на среду, лыжников в машине не было.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на швейцарскую газета Blick, микроавтобус, в котором находились шестеро членов сервисной бригады национальной команды, занесло на обледеневшей трассе, машина съехала с горки на лед замерзшего водоема, пробила ледяной покров и застряла. Водитель и пассажиры освободились самостоятельно и вызвали экстренные службы.

На место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь. Один из пассажиров получил легкую травму головы и сотрясение мозга. От медицинской помощи пострадавшие отказались.

Как сообщил старший тренер российских лыжников Юрий Бородавко, спортсменов в машине не было, там находились члены сервисной бригады.

«Никто не пострадал в ДТП. Все нормально и хорошо. Все закончилось удачно для сервисеров, они ехали на "Тур де Ски", на границе Швейцарии и Италии машина попала на лед, ее вынесло с дороги. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе. В машине была только сервисная бригада, спортсменов не было. Все прошли медицинское обследование», - цитирует Бородавко «Р-Спорт».

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