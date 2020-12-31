Не омрачайте себе праздники: игнорируйте письма с этого адеса
30 декабря в полицию сообщили, что 62-летнему жителю Таллинна с адреса info@sebestonia.com пришло электронное письмо следующего содержания:
30 декабря в полицию сообщили, что 62-летнему жителю Таллинна с адреса info@sebestonia.com пришло электронное письмо следующего содержания:
«Добрый день! Ваша сделка аннулирована и возвращена. Для ходатайства о возвращении нажмите сюда и следуйте инструкциям.
Показываем виртуальную сделку. Пожалуйста, подтвердите ее.
Платеж нельзя отчислить. Это просто проверка для обеспечения вашей безопасности».
Потерпевший пошел по ссылке и ввел ПИН-1 и затем ПИН-2, позже обнаружил, что с его счета был сделан перевод в сумме 1500 евро на счет неизвестного предприятия.
«Пожалуйста, всегда обращайте внимание, с какого адреса пришло вам письмо. Никогда не вводите ПИН-2 для совершения переводов и сделок, которые вы сами не инициировали. Помните, ПИН-1 – это вы сами, ПИН-2 – это ваша подпись. Вы же не подписали бы неизвестный вам документ? Так же нельзя, не убедившись в правильности сделки, и вводить ПИН-2», – сказала веб-констебль Яна Фролова.
Olge tähelepanelikud, kelmid ei tähista pühasid - SEB panga nimel levitatakse õngitsuskirju.— IllimarR (@IllimarR) December 30, 2020
Vaata alati, kes on kirja saatnud - sebestonia[.]com ei ole ametlik SEB panga aadress! pic.twitter.com/kmfDqD9qtN