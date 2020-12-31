Чт, 31.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Не омрачайте себе праздники: игнорируйте письма с этого адеса
1 мин для прочтения

Не омрачайте себе праздники: игнорируйте письма с этого адеса

Компьютер. Снимок иллюстративный.

ФОТО: THOMAS PETER / REUTERS / Scanpix

30 декабря в полицию сообщили, что 62-летнему жителю Таллинна с адреса info@sebestonia.com пришло электронное письмо следующего содержания:

«Добрый день! Ваша сделка аннулирована и возвращена. Для ходатайства о возвращении нажмите сюда и следуйте инструкциям.

Показываем виртуальную сделку. Пожалуйста, подтвердите ее.

Платеж нельзя отчислить. Это просто проверка для обеспечения вашей безопасности».

Потерпевший пошел по ссылке и ввел ПИН-1 и затем ПИН-2, позже обнаружил, что с его счета был сделан перевод в сумме 1500 евро на счет неизвестного предприятия.

«Пожалуйста, всегда обращайте внимание, с какого адреса пришло вам письмо. Никогда не вводите ПИН-2 для совершения переводов и сделок, которые вы сами не инициировали. Помните, ПИН-1 – это вы сами, ПИН-2 – это ваша подпись. Вы же не подписали бы неизвестный вам документ? Так же нельзя, не убедившись в правильности сделки, и вводить ПИН-2», – сказала веб-констебль Яна Фролова.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back