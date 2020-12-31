Не омрачайте себе праздники: игнорируйте письма с этого адеса

Потерпевший пошел по ссылке и ввел ПИН-1 и затем ПИН-2, позже обнаружил, что с его счета был сделан перевод в сумме 1500 евро на счет неизвестного предприятия.

«Пожалуйста, всегда обращайте внимание, с какого адреса пришло вам письмо. Никогда не вводите ПИН-2 для совершения переводов и сделок, которые вы сами не инициировали. Помните, ПИН-1 – это вы сами, ПИН-2 – это ваша подпись. Вы же не подписали бы неизвестный вам документ? Так же нельзя, не убедившись в правильности сделки, и вводить ПИН-2», – сказала веб-констебль Яна Фролова.