Rus.Postimees выбрал лучших молодых журналистов платформы Поколение P

Напомним, что с 24 по 28 августа 2020 года в Таллинне прошел проект Летняя школа журналистики для молодежи, организованный Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) при партнерстве Rus.Postimees. Двадцать молодых медиа-энтузиастов учились писать журналистские тексты, брать интервью, создавать телесюжеты, проверять факты, узнали, как работает и строится медиа как бизнес, побывали в редакции Postimees, поучаствовали в редакционной планерке, представили свои работы, созданные за время обучения, и получили дипломы на приеме в Шведском посольстве и познакомились с выпускниками Летних школ 2017-2019 годов.

С сентября по конец декабря на портале работала платформа для смелых молодых авторов – Generation P (Поколение P).

Начинающие журналисты вместе с редакцией работали над своими материалами и за четыре месяца вышло 56 публикаций самых различных жанров и форматов: новости, интервью, рецензии, портретные материалы, опросы, видеосюжеты, расследования и многое другое.

Чтобы почитать все материалы, заходите прямо в рубрику – Generation P.

По условиям проекта, организаторы в финале должны выбрать и назвать Топ авторов. В жюри вошли: главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина, ментор и редактор платформы Generation P, редактор Rus.Postimees Ольга Лебедева и Юлия Родина, координатор проекта Летней школы журналистики и руководитель маркетинговых проектов русскоязычных каналов Postimees Grupp.

Жюри было непросто назвать победителей, потому что даже среди участников, приславших не так много материалов, были авторы очень сильных статей на важные и актуальные темы. Жюри оценивало как число присланных материалов, так и их качество, тематику и формат, соответствие журналистским стандартам и готовность автора совершенствовать свой материал.

Лучшими авторами проекта Летней школы журналистики SSE Riga Rus.Postimees и платформы Поколения P стали:

Дарья Богер

Артём Белков

Мария Сереброва

Елизавета Гринчук

Так как по условиям проекта возможно было наградить только Топ-3 автора, а талантливых молодых журналистов было гораздо больше, то третий приз решено было поделить между Марией Серебровой и Елизаветой Гринчук.

Все победители получат от SSE Riga и Rus.Postimees ценные призы, подарки и рекомендательные письма.

Также жюри решило отдельно отметить очень талантливый тандем, которые образовался за время проекта: Тимофей Берсенев и Анна Кочуровская. Ребята получат подарки и рекомендательные письма.