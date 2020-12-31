Смотрите список ⟩ В Ида-Вирумаа поддержку от государства получат почти 200 предприятий

«Предприятия Ида-Вирумаа больше всего пострадали от второй волны коронавируса и срочно нуждаются в помощи. Мы сделали получение пособия для предприятий максимально быстрым и удобным – никто не должен ни о чем ходатайствовать. Министерство финансов в ближайшее время начнет переводить средства всем предприятиям, которые соответствуют условиям получения пособия, и мы будем работать над тем, чтобы деньги поступили к ним в две первых недели января», – сказал министр финансов Мартин Хельме.

«В список получателей пособия входят коммерческие предприятия, некоммерческие объединения, целевые учреждения и предприниматели-физические лица (ПФЛ), чья деятельность была приостановлена или серьезно ограничена из-за коронавируса. Также важно, чтобы пособие получалось за работников, чье место работы по состоянию на 15 декабря согласно регистру работы было в Ида-Вирумаа», – сказала министр государственного управления Аннели Отт.

Для получения пособия предприниматель должен действовать в сфере гостиничного хозяйства, питания, здравоохранения, социального обеспечения или других обслуживающих сферах, указанных в распоряжении правительства, а также иметь работников в Ида-Вирумаа, а его деятельность должна быть полностью прекращена или существенно ограничена. С учетом ограничений, установленных правительством, код EMTAK предприятий, претендующих на пособие, должен соответствовать кодам, указанным в распоряжении (https://www.riigiteataja.ee/akt/328122020001).

В отношении получателя пособия не должно быть возбуждено никаких процедур по принудительной ликвидации, ликвидации или банкротству, а предпринимателем-физическим лицом по состоянию на 15 декабря должна быть подана декларация о доходах за 2019 год.

Пособие рассчитывается на основании расходов на заработную плату за ноябрь 2020 года на основании декларации, предоставленной Налогово-таможенному департаменту до 15 декабря 2020 года. Поданные или исправленные после этой даты декларации не принимаются во внимание. Максимальный размер пособия на предпринимателя составляет до 180 000 евро. Максимальная сумма пособия для ПФЛ – двойная минимальная ставка месячной заработной платы, действующая в 2020 году. Если у ПФЛ есть работники, добавляется выплачиваемое за них пособие.

При выплате пособия необходимо также следить за тем, чтобы не был превышен минимальный порог помощи с малой значимостью. Если размер выплаты пособия превышает помощь c малой значимостью, то вначале получателю пособия перечисляется, та часть суммы, что не превышает минимального порога пособия. После получения разрешения на предоставление государственной помощи, проверяется, соответствует ли получатель пособия условиям COVID-19 и перечисляется остальная сумма пособия, переквалифицируя уже предоставленную помощь с малой значимостью на государственную помощь.

Для получения пособия на банковский счет предприятия, необходимо не позднее 6 января 2021 года предоставить в среде э-услуг е-МТА номер банковского счета и название (предприятия) владельца счета. Это можно сделать, выбрав в меню «Общение» -> «Переписка». Также Налогово-таможенный департамент отправит получателям пособия соответствующее уведомление.

Получателям пособия, которые не предоставили к сроку данные банковского счета или которые имеют задолженность по государственным налогам и платежам или непредставленные декларации, пособие будет перечислено на счет предоплаты предприятия в e-MTA. В таком случае сумма пособия будет зачтена в счет погашения денежных требований, если у предприятия таковые имеются. Если нет неоплаченных требований, то это свободные деньги, и предприниматель может использовать их по своему усмотрению, оставить на предоплату будущих платежей или попросить перечислить эту сумму на свой банковский счет в обычном порядке.

Список предприятий, получивших пособие, находится здесь.