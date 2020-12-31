В Ихасте патруль заметил водителя с признаками наркотического опьянения
Сегодня, 31 декабря, около 13:00 на полицейский патруль заметил на паковке Konsum в Ихасте автомобиль, водитель которого совершал подозрительные маневры.
Сегодня, 31 декабря, около 13:00 на полицейский патруль заметил на паковке Konsum в Ихасте автомобиль, водитель которого совершал подозрительные маневры.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила Tartu Postimees, что в отношении находившегося за рулем Volkswagen мужчины у стражей порядка возникло подозрение, что он мог употреблять наркотические вещества. Сделанный на месте тест показал, что, вероятно, так оно и есть.
Водителя отвезли в психиатрическую клинику на улице Рая, чтобы установить, какие именно наркотические вещества и в каком количестве он употреблял. На основании результатов экспертизы полиция решит, начинать уголовное производство или производство о проступке.
По словам Вирк, в машине был пассажир, в отношении которого не возникло никаких подозрений. Автомобиль эвакуировали на полицейскую парковку.
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