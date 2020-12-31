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Руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало секретные данные маршрутов движения первых лиц России через чаты в WhatsApp. Об этом рассказали Би-би-си двое бывших и один действующий сотрудник Центра.

Руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало секретные данные маршрутов движения первых лиц России через чаты в WhatsApp. Об этом рассказали Би-би-си двое бывших и один действующий сотрудник Центра. Среди объектов госохраны, которых сопровождает спецбатальон, - президент, премьер, председатель Совфеда, руководство Совбеза, ФСБ, лидеры иностранных государств.

Центр спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД, далее Центр) входит в структуру МВД России. У Центра есть свой институт, батальон сопровождения, рота с инспекторами ДПС, отдел регистрации.

Центр занимается профилактикой и контролем безопасности на дорогах на крупных международных мероприятиях - от чемпионата мира по футболу до Универсиады в Красноярске.

Но важнейшая задача Центра - сопровождать кортежи первых лиц страны.

Вместе с ФСО и ведомственными службами безопасности они расчищают маршруты и сопровождают кортежи так называемых ОГО - объектов госохраны - от президента до руководителя ФСБ, а также лидеров иностранных государств, посещающих Россию.

Как маршруты Путина попали в WhatsApp

В конце 2016 года командиром спецбатальона ЦСН БДД стал полковник полиции Анатолий Макаренков.

В конце декабря телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" рассказал, что после занятия руководящей позиции в Центре полковник велел командирам всех восьми взводов спецбатальона собирать секретные данные о передвижениях первых лиц.

Информацию об этом распоряжении Би-би-си подтвердили бывшие сотрудники Центра - старший инспектор майор Василий Ветитнев и один из отставных офицеров, служивших в спецбатальоне.

Приказ о сборе данных подтвердил Би-би-си и действующий сотрудник центра, не уполномоченный давать официальные комментарии и попросивший об анонимности.

Фабулу этой истории Ветитнев изложил в жалобе генпрокурору Игорю Краснову в ноябре. Би-би-си ознакомилась с копией его заявления. Из рассказа майора следует, что полковник требовал от каждого командира взвода создать совместный с подчиненными групповой чат в WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны.

Эти чаты с ежедневно обновляемыми данными о маршрутах первых лиц существуют уже три года. По словам сотрудников спецбатальона, в них числится более 200 человек.

В таблицах в чатах есть позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения.

В жалобе генпрокурору Ветитнев так описал ситуацию:

"Штаб-квартира компании WhatsApp находится в США, методы шифрования и безопасность при отправке сообщений неизвестны, также можно сделать скриншот и информация будет доступна третьим лицам, поэтому руководство ЦСН БДД МВД России (Ермаков В.Н. и Макаренков А.А.), отдавшее распоряжение о создании групп в WhatsApp для контроля нахождения сотрудников СБ, само нарушило режим секретности и Федеральный закон РФ <...> "О государственной тайне", подвергло и подвергает [риску] безопасность руководство Российской Федерации и объектов государственной охраны, и подлежит серьезному служебному разбирательству".

Борьба с недовольными

Ветитнев и другой собеседник Би-би-си - действующий сотрудник спецбатальона - отмечают, что их вынуждали передавать данные о кортежах первых лиц в WhatsApp под давлением. В том числе под угрозой лишения ежегодных премий - более 100 тысяч рублей.

"Я и многие сотрудники [спецбатальона] выражали недовольство этими требованиями, однако Макаренков наши жалобы игнорировал. И на тех сотрудников, которые проявляли недовольство, давили - и психологически, и по службе, много вариантов было вплоть до увольнения. С этой ситуацией столкнулся и я", - рассказал Ветитнев Би-би-си.

Сейчас майор судится в Мосгорсуде с МВД - в конце сентября его временно отстранили от службы, а через два месяца, в декабре, - уволили. На сайте Мосгорсуда карточки дела нет - в связи с секретностью предмета спора.

Ветитнева отстранили под предлогом нарушений при работе с секретными сведениями - после того как начальник Центра Ермаков приказал ему вывернуть карманы и обнаружил у него бумажку с кодовой таблицей с расшифровкой сообщений о маршрутах.

Ветитнев считает приказ незаконным, так как эти таблицы ему выдало начальство, он их никому не передавал. Да и вообще никто не распоряжался о том, что эти кодировки маршрутов следует выучить наизусть и уничтожить.

В иске он упирает на то, что таблицы используют все инспекторы спецбатальона при сопровождении кортежей первых лиц - это необходимая часть их работы, при передвижении на большой скорости тяжело вспомнить все коды маршрутов. А ошибка с расшифровкой кода (например, перепутать поворот направо и налево) чревата угрозой для безопасности первых лиц.

В разговоре с Би-би-си майор связал отстранение со своим явным недовольством приказом о передаче данных о кортежах через WhatsApp. В иске он рассказывает про свой 20-летний стаж в МВД, медали "За отличие в службе" II и III степени. Ветитнев продемонстрировал Би-би-си многочисленные ведомственные благодарности и почетные грамоты.

Он представил Би-би-си и пленку разговора с Макаренковым, где при обсуждении увольнения затронул тему приказа передавать данные в мессенджере. Судя по записи, замначальника ЦСН БДД осведомлен о существовании подобных чатов, но отрицает, что давал приказ собирать данные о кортежах.

Начальник Центра Валерий Ермаков отказался разговаривать с корреспондентом Би-би-си, предложив направить запрос в управление общественных связей МВД: "Я ни на какие вопросы отвечать не буду и комментарии давать не буду". Макаренков не ответил на звонки и сообщения Би-би-си. Би-би-си также обратилась с запросом в МВД и ожидает ответа.

Ответа на жалобу в генпрокуратуру по существу Ветитнев за полтора месяца так и не получил - надзорный орган спустил жалобу на инстанцию ниже, в прокуратуру Москвы.

В чем здесь нарушение закона

На практике секретные данные о передвижениях объектов госохраны должны передаваться по спецсвязи (для этого выделяются специальные радиостанции) только сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) и дежурному спецбатальона.

Ветитнев предполагает, что Макаренков организовал сбор данных именно через командиров взводов, поскольку регулярные личные запросы к дежурному вызвали бы подозрения.

Макаренков - уроженец Калужской области. До этого много лет он прослужил инспектором на "первой спецтрассе" - у Кремля, где, по мнению опрошенных Би-би-си сотрудников спецбатальона, мог завязать связи с высокопоставленными чиновниками и силовиками.

Многих знакомых по службе он привел в ЦСН БДД, собирая жалобы на нелояльные ему кадры и постепенно увольняя их, говорит Би-би-си Ветитнев.

Впрочем, все собеседники Би-би-си из спецбатальона затрудняются объяснить подоплеку такого серьезного интереса полковника к сбору секретных сведений. В ответ на вопросы подчиненных о целесообразности чатов в WhatsApp Макаренков ссылался на усиление контроля за сотрудниками и антикоррупционные меры.

Но как связан проезд кортежей первых лиц страны и антикоррупционные меры внутри спецбатальона - неясно.

“Мне кажется, передача информации о передвижениях первых лиц государства в иностранный мессенджер WhatsApp подвергает опасности руководство нашего государства, и поэтому я решил обратиться к журналистам”, - объяснил Ветитнев Би-би-си.

Чем чревата утечка данных о кортежах

Для начала необходимо разобраться, выясняет ли Макаренков только местонахождение подчиненных или интересуется маршрутами передвижения высших лиц, прокомментировал Би-би-си генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

"Надо понять, что он контролирует. Сейчас, когда появились новые технологии, все с резьбы слетели, [просят]: "А сфотографируй себя, где ты находишься", - сказал Михайлов Би-би-си. - Тему должны изучить управления собственной безопасности МВД и ФСО, чтобы понять, с какой целью он [Макаренков] это делает".

Если сведения о кортежах носят секретный характер, то руководству Центра грозит дисциплинарная ответственность и отстранение от службы, прогнозирует адвокат Вадим Багатурия, бывший сотрудник Следственного комитета при прокуратуре.

В ФСО должны определить, не являются ли действия Макаренкова избыточными и не нанесут ли они ущерб безопасности охраняемых лиц, добавил Михайлов.

В то же время генерал ФСБ признает устаревание прежней формы контроля - через звонок в дежурную часть. В ней есть дополнительное звено, а в чате WhatsApp "достаточно кнопку нажать".