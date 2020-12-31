Варро Вооглайд заразился коронавирусом

«Для меня заканчивающийся год получил символически говорящий финал, когда утром пришел положительный результат теста на коронавирус, - сообщил Вооглайд в четверг в социальной сети Facebook. - Теперь я узнаю, так сказать, кухню коронавируса».

Вооглайд даже не догадывается, где мог заразиться. «Я в любом случае следовал правилам даже сильнее, чем требовалось, социальные контакты были минимальными — я не пользовался общественным транспортом, не бывал на публичных мероприятиях, не посещал никого за пределами семейного круга, пользовался маской в соответствии с действующими правилами. В любом случае по-своему любопытен полученный впервые опыт — полностью пропали обоняние и чувство вкуса. Увидим, что будет. Хорошего Нового года!» - написал он.