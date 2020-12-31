Чт, 31.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • После Брекзита отец Бориса Джонсона решил получить французское гражданство
1 мин для прочтения

После Брекзита отец Бориса Джонсона решил получить французское гражданство

Стэнли Джонсон.

ФОТО: HENRY NICHOLLS/REUTERS

Отец премьер-министра Великобритании и бывший депутат Европарламента Стэнли Джонсон заявил, что предпринимает шаги для получения французского гражданства в связи с Брекзитом, передает NEWSru.

«Дело не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понял, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, и ее дед тоже», - пояснил Стэнли Джонсон RTL. Он пояснил, что намерен забрать то, что у него уже есть, и очень счастлив такой возможности.

«Я всегда буду европейцем, это точно. Англичанам нельзя говорить, что они не европейцы», - добавил отец Бориса Джонсона, подчеркнув, что связь Британии с Европейским союзом очень важна.

Ранее Члены Палаты общин Великобритании большинством голосов утвердили законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза. За проект проголосовал 521 парламентарий, против - 73 депутата. Совет ЕС принял решение о подписании данных документов и об их применении на временной основе с 1 января 2021 года.

В подписанный пакет документов входят соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом), с одной стороны, и Великобританией - с другой; соглашение между ЕС и Великобританией о процедурах безопасности для обмена и защиты секретной информации; соглашение между Великобританией и Евратомом о сотрудничестве в области безопасного и мирного использования ядерной энергии.

Европарламент объявил о намерении ратифицировать соглашение между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после Брекзита на плановой сессии в марте, призвав в связи с этим продлить период временного применения соглашения. Лидеры ведущих фракций Европарламента дали понять, что не будут организовывать никаких внеплановых сессий специально для ратификации соглашения о Брекзите.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back