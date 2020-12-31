Галерея ⟩ Жители Таллинна готовятся к Новому году: торговые центры битком набиты людьми

Postimees совершил рейд по Таллинну, чтобы понаблюдать за ситуацией в торговых центрах столицы в последний день 2020 года.

В полдень автостоянка у Lasnamäe Centrum была настолько заполнена, что поиск места занял около пяти минут. Внутри торгового центра было много людей, длинные очереди были как у касс продуктового магазина, так и у прилавка с фейерверками. Не все жители Ласнамяэ носят маски: почти каждый четвертый покупатель был без маски.

С скоплением людей в Ласнамяэ была проблема и у почтового отделения на улице Палласти, куда за посылками в полдень пришли десятки человек. Перед почтовым отделением стоял охранник, который за раз пускал внутрь пять человек, поэтому перед входом была большая толпа, среди которых также было много людей без масок.

В торговых центрах, которые по площади больше, например, в Ülemiste и Rocca al Mare, проблем с переполненностью не было. Хотя автостоянки у обоих центров были забиты машинами, большая территория позволяла людям соблюдать дистанцию. Такая же спокойная ситуация была в большом строительном магазине Bahaus на Лаагна-теэ.

Но очереди в кассы в районе обеда были особенно длинными в маленьких торговый центрах. Как в Mustika Prima, так и в Maxima на Эхитаяте-теэ людям приходилось отстоять большие очереди, чтобы купить продукты. Перед кассами у людей не было возможности соблюдать дистанцию в два метра.

Хуже всего дела обстояли в продовольственном отделе Stockmann, который был настолько переполнен людьми, что движение между полками с продуктами было практически парализовано по всему магазину. Люди не могли соблюдать дистанцию и им приходилось чуть ли не стоять друг у друга на головах как в хлебном отделе, так и в кассах. Носят ли в Stockmann посетители маски, приходила проверять и полиция. В отличие от Ласнмяэ в Stockmann все люди были в масках и у полиции не возникло необходимости кому-то делать замечание и предлагать маску.