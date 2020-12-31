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Во многих странах мира на время празднования Нового года вводятся жесткие меры в попытках сдержать распространение инфекции.

EPA Ощутите разницу: порт Сиднея под Новый год в 2019-м (слева, как вы догадались) и в 2020-м

От Сиднея до Нью-Йорка запрещены массовые гуляния и фейерверки. Особенно серьезные меры предпринимаются в Европе на фоне резкого роста числа зараженных новым штаммом коронавиурса, который считается особо вирулентным.

Сначала пандемии во всем мире от коронавируса скончалось уже более 1,8 млн человек, и более 82 миллионов заразилось им.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Начнем с него, потому что одной из первых Новый год встретит Австралия. В Сиднее разрешен фейерверк, однако людей в порт, где он по традиции проходит, не пустят.

"Мы не хотим, чтобы празднование Нового года превратилось в массовое распространение заразы", - заметила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Большинство жителей Сиднея смогут наблюдать за красочным шоу дома по телевзору в обществе гостей, но не более 5 человек.

Reuters Световое шоу в Пекине запретили, но бумажные фонарики, конечно же, никто не отменял

Ежегодное световое шоу в Пекине решили в этом году отменить. По всему Китаю празднования Нового года пройдут сдержанно, власти обещают принять для этого все необходимые меры.

Getty Images Император Нарухито

В Японии, где каждый Новый год император Нарухито и другие члены королевской семьи общаются с подданными, от такого тесного контакта решено было отказаться в интересах безопасности.

Индия Getty Images

В Дели и ряде других крупных городов Индии был введен комендантский час и другие жесткие ограничения, чтобы не позволить большим толпам людей собираться вместе.

Новая Зеландия Getty Images В Окленде уже вовсю идут празднования Нового года

И только в Новой Зеландии, где благодаря жесткому локдауну и закрытию границ удалось избежать распространения инфекции, все новогодние планы остались в силе.

Ну а как дела в Европе?

Reuters Все очень серьезно: во Франции запрещать массовые гуляния будет полиция с оружием в руках

Власти Франции мобилизовали 100 тыс. полицейских, которые должны будут обеспечить соблюдение комендантского часа (он вводится сегодня с 8 вечера). Такое присутствие стражей порядка на улицах призвано предотвратить сборища людей. В Париже с вечера закрывается половина линий метро. Кафе, бары и рестораны по всей стране будут закрыты до нового года.

Лондон Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал население проявить сознательность и соблюдать введенные властями ограничения и правила.

"Это значит, что вы должны избегать больших сборищ и не можете встречаться с родственниками или друзьями, если только они не проживают вместе с вами под одной крышей", - уточнил Джонсон.

Лондонская полиция также предостерегла потенциальных любителей праздников от необдуманных поступков, посоветовав им отпраздновать Новый год в уюте собственного дома.

В стране продолжает распространяться новый штамм коронавируса, и около 20 млн человек в зонах наибольшего риска вынуждены будут сидеть по домам.

Ирландия в четверг переходит в зону наивысшего риска, там нельзя будет ездить в гости и вообще удаляться от дома более чем на 5 километров. Все магазины и бизнесы, не продающие товары и не предоставляющие услуги первой необходимости, также будут закрыты.

Ангела Меркель Getty Images Дома только свои и Меркель по телевизору

В Германии до 10 января действует локдаун. Власти запретили продажу фейерверков и резко ограничили число людей, которые могут собраться под одной крышей.

По словам министра здравоохранения страны Йенса Шпана, Германия готовится отметить самый тихий в современной истории Новый год.

Getty Images На стадионе "Аякс" все готово к отсчету, только вот трибуны останутся пустыми...

В Нидерландах локдаун продлится аж до 19 января.

Там тоже состоится традиционный торжественный отсчет последних минут до Нового года, он будет проходить на футбольном стадионе в Амстердаме, но при закрытых дверях.

Ночной Стамбул Getty Images

В Турции накануне Нового года начался собственный локдаун продолжительностью 4 дня.

Reuters Хрустальный шар на Таймс-сквер в этом году упадет в тишине

Во многих городах и штатах США также введены жесткие ограничения на новогодние празднования.

На Таймс-сквер в Нью-Йорке, как всегда, состоится торжественный отсчет времени и будет опущен хрустальный шар, символизирующий наступление Нового года, однако сама площадь будет закрыта для доступа публики.