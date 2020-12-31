Ланно: нужно избегать больших компаний даже на улице

По словам Ланно, чтобы медицинская система выдержала и люди не подвергали опасности жизнь и здоровье окружающих, нужно соблюдать все меры, введенные для защиты здоровья, избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маску.

«Хитростью обходя ограничения, мы обманываем только себя. Ситуация сейчас серьезная, заразиться можно где угодно и ни одна вечеринка не стоит чьего-либо здоровья и жизни», - сказал Ланно. Он добавил, что стоит отменить вечеринки и избегать также массовых собраний на улице.

Поэтому следует свести контакты с окружающими к минимуму и как можно больше времени оставаться дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать вирус кому-то из семьи. Новогоднюю ночь также следует провести в узком кругу семьи.