Фото и видео ⟩ Салют и массовые мероприятия: самая успешная в борьбе с Covid-19 страна встретила Новый год без ограничений

Поскольку стране удалось успешно бороться с Covid-19, Новый 2021-й год там встретили с куда большим размахом, чем в других странах.

#NewZealand celebrates 2021.

Look how many people in the streets.

One of the few countries who you will see these pictures pic.twitter.com/AHeC8RTJ28 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 31, 2020

В одном из крупнейших городов страны Окленде Новый год встретили салютом и другими мероприятиями.

В других городах страны 2020-й год также проводили с салютами, концертами и различными массовыми мероприятиями.

#HappyNewYear2021 from #Wellington #NewZealand, lucky to be among the first cities in the world to see the back end of the year that's been, and thankful for 2020 hindsight! pic.twitter.com/RDLEOzELth — T.J. Mitchell (@TJMitchellWS) December 31, 2020

На данный момент в Новой Зеландии в значительной степени удалось пережить пандемию: за последние два дня было зарегистрировано 11 случаев Covid-19, все из которых были завезены. В настоящее время в стране всего 55 активных случаев заболевания. В последний раз внутренняя передача инфекции была обнаружена 18 ноября.

Новая Зеландия - одна из немногих стран в мире, которая поставила перед собой цель на основе научных данных искоренить вирус, а не просто контролировать его. Правительство было готово обменять несколько недель жестких ограничений на то, чтобы потом возобновить экономическую активность в полной мере. Подробнее о методах борьбы с вирусом в Новой Зеландии читайте здесь.

В Австралии Новый год с ограничениями

Новый год уже встретили и в Австралии, но там местные власти угрожают штрафом в 1000 австралийских долларов (624 евро) за празднование Нового года, которое нарушает карантинные ограничения Сиднея.

По всему городу появились проволочные заборы, и полиции было приказано останавливать всех, кто направляется к Сиднейскому заливу, где обычно в канун Нового года толпятся более миллиона человек, желающих посмотреть на фейерверк.

В этом году масштаб фейерверков уменьшили, и он был сосредоточен вокруг моста через Сиднейский залив и продлился всего семь минут.