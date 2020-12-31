Видео ⟩ Жители Таллинна рассказали, что думают об уходящем годе

В 2020 году 11 месяцев так или иначе в жизнях людей доминировал коронавирус. Подавляющее большинство респондентов заявили, что они не были напрямую затронуты вирусом, но надеются, что коронавирус исчезнет в следующем году.

Дэвид на вопрос об уходящем годе ответил, что, безусловно, для всех это было новое время и каждый чему-то научился. «Я сам скорее извлек из него больше пользы, чем вреда», - сказал он. От нового года молодой человек ждет новых решений нынешней ситуации: «Будут ли новые ограничения или новые меры по выходу из ситуации. Я надеюсь, что это будет веселый год, и с короной будет покончено».

Эмилия тоже узнала для себя много нового. «Для меня это время стало технологичным. Я также искренне надеюсь, что с короной будет покончено, и люди смогут спокойно жить, иначе молодым людям придется сидеть дома, а это совсем не хорошо», - сказала она.

«Коронавирус меня не сильно побеспокоил. Я все также занималась своими делами. Всегда найдется другая возможность, как заняться своими делами», - сказала Неле, добавив, что когда спортивные клубы закрыты, можно тренироваться на улице. Хотя ей не хватает путешествий, по ее словам, эта возможность оживить внутренний туризм.

Тоомаса коронакризис не затронул и в новом году он надеется, что будет еще лучше.

«Уходящий год был совсем иным. Много меняющихся ситуаций: то школа открывалась, то закрывалась, путешествия прекратились. Было трудно, да. В новом году хочу путешествовать, больше видеть людей, избавиться от коронавируса», - сказала Хелерин.

Наталия считает, что 2020 год дал людям возможность заглянуть в себя: «Посмотреть, какие у нас отношения с любимыми людьми, что самое важное в нашей жизни».

«Конечно, был очень трудный год, но я думаю, что мы, как человечество, справились, все сейчас в порядке и даже были хорошие рождественские праздники. Я жду, что коронавирус пройдет и мы все будем здоровы», - сказал Мартин, который надеется, что скоро мы сможем все вместе отмечать праздники в городе и дома.

Киан также сказал, что год не был простым: «Все эти ограничения и боязнь заразиться вирусом, страх потерять члена семьи. Это был очень тяжелый год. Я надеюсь, что мы получим вакцины, все пройдет хорошо и мы сможем вернуть нашу прежнюю жизнь».

«С моей точки зрения, все относительно хорошо прошло, а в следующем году все пройдет. Это мое позитивное мнение. От следующего года жду большой любви», - сказала Тийна.

По словам Юлле, уходящий год был утомительным и она ждет нового, более хорошего года. Чтобы положить конец пандемии.