Полезно знать ⟩ Важные изменения в законах, которые вступают в силу в новом году

Министерство финансов составило обзор важнейших изменений в законах, которые вступят в силу в 2021 году, пишет Postimees.

Вторая пенсионная ступень станет добровольной и появятся новые возможности

С января заявления о присоединении ко второй накопительной пенсионной ступени и выходе из нее можно подавать в любое время. В качестве дополнительной возможности можно оставить накопленные деньги для роста во второй ступени, но прекратить делать новые взносы. В качестве новой возможности можно самому начать инвестировать собственные пенсионные деньги, переведя их на свой пенсионный инвестиционный счет. Ходатайство об этом можно будет подать чуть позже, в апреле.

Использование всех этих новых возможностей является добровольным и для них требуется подать соответствующее заявление. Реализация ходатайства зависит от времени ее подачи. Люди, которые хотят что-то изменить в отношении своих накоплений во второй пенсионной ступени, могут сами продумать все эти возможности. Все эти варианты будут доступны и в ближайшие годы. Людям, которые довольны своей второй пенсионной ступенью, не нужно ничего делать – все будет действовать, как прежде.

С сентября восстановятся четырехпроцентные взносы во вторую ступень

Государство летом временно приостановило свои взносы во вторую пенсионную ступень в виде четыре процентов. Эти платежи восстановятся в сентябре 2021 года.

Пенсионный возраст третьей ступени изменится

Теперь новые присоединившиеся к третьей пенсионной ступени смогут выходить на пенсию за пять лет до достижения возраста государственной пенсии по старости. У нынешних обладателей третьей ступени сохраняют возможность выйти на пенсию с 55 лет. Деньги из третьей ступени можно вывести раньше, но тогда вам придется заплатить 20-процентный подоходный налог.

Налоговые нововведения в связи с изменениями во второй ступени

При выводе денег из второй ступени до пенсионного возраста необходимо уплатить подоходный налог в размере 20 процентов. При выходе на пенсию в пенсионном возрасте или за пять лет до достижения этого возраста подоходный налог уплачивается в размере 10 процентов.

Ставка акциза на сигареты увеличится на 5 процентов, а ставка акциза на курительные табачные изделия - на 8 процентов

Э-жидкости временно не будут облагаться акцизом с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

Информация о трансграничных налоговых схемах должна быть представлена управляющему налогами

Директива об обмене информацией о налоговых схемах требует, чтобы налоговые консультанты уведомляли налоговых консультантов о трансграничных схемах, которые допускают агрессивное налоговое планирование, сокрытие фактического владельца активов или усложняют обмен информацией о банковских счетах.

О схемах должны уведомлять те, кто разработал их в ходе своей деятельности или участвовал в их разработке, - как сами компании, так и налоговые консультанты и адвокаты.

Закон о налогообложении и Закон о подоходном налоге изменятся

Занимающиеся трудовым посредничеством иностранной рабочей силы в Эстонии или иностранные работодатели в Эстонии, которые нанимают рабочую силу для эстонских компаний, чтобы сотрудники выполняли заказ в Эстонии, должны зарегистрироваться в Налогово-таможенном департаменте в качестве работодателя-нерезидента, внести всех эстонских рабочих в регистр трудовых отношений и уплатить подоходный налог Эстонии с их заработной платы.

Отмена освобождения от налога с оборота для почтовых посылок

С 1 июля будет отменена налоговая льгота на товары небольшой стоимости (до 22 евро), заказанные из-за пределов Евросоюза. К посылкам теперь будет добавляться 20-процентный налог с оборота.

Почтовые и курьерские компании могут использовать упрощенную процедуру декларирования налога с оборота, то есть суммировать налог и уплачивать его в Налогово-таможенный департамент один раз в месяц.

Условия удаленной продажи в ЕС меняются

С 1 июля общий лимит дистанционных продаж установлен в размере 10 000 евро. До этого предела транзакция облагается налогом с оборота в государстве-члене ЕС продавца, а сверх этого лимита - в государстве покупателя. Продажи во все страны ЕС учитываются вместе, а не для каждой страны отдельно.

Информационная система по земельному налогу будет передана из Земельного департамента в Налогово-таможенный департамент