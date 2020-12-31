Во Франции впервые выявили мутацию коронавируса из ЮАР

Напомним, что ранее в Японии и Финляндии выявили случаи и "британского", и "южноафриканского" типов коронавируса. Также в Нидерландах зафиксирована вспышка "британского" коронавируса. Большинство инфицированных мутирующим COVID-19 не посещали Великобританию, но некоторые из них могут быть связаны друг с другом. Наконец, "британскую" мутацию коронавируса выявили в Канаде. Инфицированные новым штаммом COVID-19 граждане не совершали каких-либо путешествий в последнее время.