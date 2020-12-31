Чт, 31.12.2020
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Кристина Каллас
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Во Франции впервые выявили мутацию коронавируса из ЮАР

Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Во Франции зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке в середине декабря. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 31 декабря.

Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, вернувшегося из Южной Африки. Зараженный новым штаммом коронавируса проживает в регионе Верхний Рейн на границе со Швейцарией, передает Korrespondent.

Напомним, что ранее в Японии и Финляндии выявили случаи и "британского", и "южноафриканского" типов коронавируса. Также в Нидерландах зафиксирована вспышка "британского" коронавируса. Большинство инфицированных мутирующим COVID-19 не посещали Великобританию, но некоторые из них могут быть связаны друг с другом. Наконец, "британскую" мутацию коронавируса выявили в Канаде. Инфицированные новым штаммом COVID-19 граждане не совершали каких-либо путешествий в последнее время.

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