Во Франции впервые выявили мутацию коронавируса из ЮАР
Во Франции зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке в середине декабря. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 31 декабря.
Во Франции зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке в середине декабря. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 31 декабря.
Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, вернувшегося из Южной Африки. Зараженный новым штаммом коронавируса проживает в регионе Верхний Рейн на границе со Швейцарией, передает Korrespondent.
Напомним, что ранее в Японии и Финляндии выявили случаи и "британского", и "южноафриканского" типов коронавируса. Также в Нидерландах зафиксирована вспышка "британского" коронавируса. Большинство инфицированных мутирующим COVID-19 не посещали Великобританию, но некоторые из них могут быть связаны друг с другом. Наконец, "британскую" мутацию коронавируса выявили в Канаде. Инфицированные новым штаммом COVID-19 граждане не совершали каких-либо путешествий в последнее время.