Кармен Йоллер: президент подняла тему издевательств и душевного здоровья

Меня очень тронула президентская речь. Она сформулировала мысли и чувства, которые я и сама испытывала в течение этого года. Ключевые слова прошлого года и для меня – тревога, страх, одиночество, попытка понять происходящее. Даже важнее было профессиональное возбуждение (как бы психопатически это ни звучало), желание что-то сделать, новые знания, прекрасное сотрудничество, новые фантастические люди в моей жизни и – что важнее всего – большая надежда на следующий год в виде вакцин.

Мне очень приятно, что президент упомянула тему публичного издевательства и душевного здоровья. В 2020 году выступления некоторых политиков и общественных деятелей заставили многих раскрыть рот от невозможности в это поверить. Было ужасно наблюдать, как нападали на одну социальную группу за другой, из которых многие более уязвимы, чем в среднем. У меня возник серьезный страх, какой пример подается таким образом своим последователям и как такая риторика ранит душевное здоровье тех, на кого напали?

На душевное здоровье людей во многом влияло и одиночество – как в душевном, так и в психическом смысле. Нам пришлось многое переоценить, и для многих будущее выглядит шатким из-за плохого материального положения или ухудшившихся отношений с людьми, в том числе из-за ухудшившегося душевного и физического здоровья. В то же время много тех, кому одиночество дало возможность сделать паузу, посмотреть на окружающее свежим взглядом и найти что-то, что было утрачено в насыщенной повседневной жизни.