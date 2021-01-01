Пт, 1.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Высокие показатели заражения в «русских» регионах вызваны определенными причинами
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Высокие показатели заражения в «русских» регионах вызваны определенными причинами

В Ласнамяэ показатели заражения печальны.

ФОТО: SCANPIX

Одной из причин того, что в регионах с большой долей русскоязычного населения - Ида-Вирумаа и Таллинне - показатели заражения выше среднего, может быть социально-экономическое положение неэстонцев: у них ниже доходы и их работа не позволяет работать удаленно.

«В случае Ида-Вирумаа необходимо учитывать, что речь идет о регионах, где структура трудовой занятости – обслуживание и крупные промышленные предприятия, где необходимо обеспечить круглосуточное функционирование – сужает возможности удаленной работы. Уровень доходов во время коронакризиса выводит на первый план экономические проблемы. Поэтому может случиться, что там больше ходят на работу с легкими симптомами или работодатель требует от людей приходить на работу, пока диагноз работника или его близкий контакт с зараженным не будет официально подтвержден», - сказала медиасоветник правительства Евгения Вяря ERR.

Положение может облегчить то, что с начала этого года больничный будет компенсироваться уже со второго дня болезни, что должно позволить низкооплачиваемым людям остаться дома с меньшими потерями, добавила Вяря.

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