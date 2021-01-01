Высокие показатели заражения в «русских» регионах вызваны определенными причинами

«В случае Ида-Вирумаа необходимо учитывать, что речь идет о регионах, где структура трудовой занятости – обслуживание и крупные промышленные предприятия, где необходимо обеспечить круглосуточное функционирование – сужает возможности удаленной работы. Уровень доходов во время коронакризиса выводит на первый план экономические проблемы. Поэтому может случиться, что там больше ходят на работу с легкими симптомами или работодатель требует от людей приходить на работу, пока диагноз работника или его близкий контакт с зараженным не будет официально подтвержден», - сказала медиасоветник правительства Евгения Вяря ERR.