Работу полиции в основном задавало домашнее насилие

Как сообщил главный оперативный руководитель департамента полиции и погранохраны (PPA)Райн Йыевеэр, в четверг вечером полицейские по всей Эстонии получили 56 вызовов в дома, где прощание со старым годом и встреча нового сопровождались насилием.

«Если в среднем в сутки полиции поступает почти 30 звонков о насилии в семье, то во время праздников, когда алкоголя употребляют больше обычного, количество таких вызовов увеличивается, а причиной ссоры при этом может стать что угодно. Например, полицию вызвали, когда мать и сын поссорились из-за смены телеканала и для разрешения конфликта прибегли к насилию», - сказал Йыэвеэр.

Одно из самых серьезных сообщений о насилии в семье поступило полиции утром в пятницу из Ида-Вирумаа, где мужчина средних лет ударил свою сожительницу ножом. К счастью, травма не была опасной для жизни, женщине помогла скорая помощь. Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.

Между людьми, употреблявшими алкоголь на улицах, были словесные перепалки и драки. «В отдельных случаях для усиления угроз появлялся нож или другой острый инструмент, но полицейские патрули вмешивались быстро, и инцидентов с более серьезными последствиями не было», - отметил Йыэвеэр.

«Поступили десятки обращений по поводу пьяных взрослых и несовершеннолетних, которые больше не могли двигаться самостоятельно и упали где-то беспомощно. К счастью, были прохожие, которые заметили их и вовремя вызвали помощь по номеру экстренной помощи», - отметил Йыэвеэр, поблагодарив тех, кто звонил по номеру экстренной помощи.

Например, полиции поступил вызов из-за того, что 17-летняя девушка выпила столько алкоголя, что потеряла сознание и ей стало трудно дышать. Скорая помощь доставила девушку в больницу, ее жизни больше ничего не угрожает.

Помимо нескольких лиц в состоянии алкогольного опьянения, переданных врачам, 32 человека помещены в вытрезвитель.

По сравнению с предыдущими годами, в публичных местах собралось в несколько раз меньше людей, однако были и большие группы, которые в своем веселом настроении забывали рассредоточиться. Такие ситуации разрешались разъяснениями.

Больше внимания в новогоднюю ночь уделялось безопасности дорожного движения. В последний день года на трезвость были проверены около двух тысяч водителей, 28 пьяных водителей задержаны. Происходили отдельные ДТП, в некоторых из них, к сожалению, также виноваты нетрезвые водители.