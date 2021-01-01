Пт, 1.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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  • На 1 января запланирован один перелет авиакомпании Ryanair между Таллинном и Лондоном
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На 1 января запланирован один перелет авиакомпании Ryanair между Таллинном и Лондоном

Самолет Ryanair.

ФОТО: Mihkel Maripuu

С 1 января возобновилось прерванное 20 декабря авиасообщение между Эстонией и Великобританией, сообщает Rus.Err.

По данным Таллиннского аэропорта, на 1 января запланирован один перелет между Таллинном и Лондоном, который днем осуществит авиакомпания Ryanair.

Незадолго до нового года правительство утвердило правила, в соответствии с которыми в Эстонию из Великобритании можно въезжать только в том случае, если за 72 часа до поездки был сделан тест на SARS-CoV-2 и его результат был отрицательным. Обязанность делать тест не распространяется на детей младше 10 лет. После пересечения границы приезжающим из Великобритании необходимо 14 дней провести в самоизоляции. В течение этого периода нельзя покидать место жительства или постоянного пребывания.

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