На 1 января запланирован один перелет авиакомпании Ryanair между Таллинном и Лондоном

Незадолго до нового года правительство утвердило правила, в соответствии с которыми в Эстонию из Великобритании можно въезжать только в том случае, если за 72 часа до поездки был сделан тест на SARS-CoV-2 и его результат был отрицательным. Обязанность делать тест не распространяется на детей младше 10 лет. После пересечения границы приезжающим из Великобритании необходимо 14 дней провести в самоизоляции. В течение этого периода нельзя покидать место жительства или постоянного пребывания.