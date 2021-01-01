Lux Express временно уменьшает количество рейсов
Поскольку из-за коронавирусных ограничений количество пассажиров на эстонских линиях снизилось, Lux Express временно уменьшает количество рейсов на своих междугородних маршрутах.
Поскольку из-за коронавирусных ограничений количество пассажиров на эстонских линиях снизилось, Lux Express временно уменьшает количество рейсов на своих междугородних маршрутах.
Все обычные маршруты сохранятся, но до конца апреля будут приостановлены те рейсы, заполняемость которых была наиболее низкой. Временно будут сняты с линии около 20% внутриэстонских рейсов, т.е. между населенными пунктами, которые обслуживает компания, сохранится большинство ежедневных рейсов.
В случае сокращений будут исходить из принципа, согласно которому на всех линиях должны сохраниться и утренние, и вечерние рейсы, а отмененным рейсам должна сохраниться альтернатива с разумным временным интервалом. Например, на линиях Таллинн-Тарту останется большинство автобусов, выходящих ровно в полный час. На линиях Таллинн-Пярну, Таллинн – Курессааре и Тарту – Нарва перевозки будут сокращены с понедельника по четверг и по субботам на один рейс в обои направлениях.