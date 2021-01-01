Lux Express временно уменьшает количество рейсов

Все обычные маршруты сохранятся, но до конца апреля будут приостановлены те рейсы, заполняемость которых была наиболее низкой. Временно будут сняты с линии около 20% внутриэстонских рейсов, т.е. между населенными пунктами, которые обслуживает компания, сохранится большинство ежедневных рейсов.

В случае сокращений будут исходить из принципа, согласно которому на всех линиях должны сохраниться и утренние, и вечерние рейсы, а отмененным рейсам должна сохраниться альтернатива с разумным временным интервалом. Например, на линиях Таллинн-Тарту останется большинство автобусов, выходящих ровно в полный час. На линиях Таллинн-Пярну, Таллинн – Курессааре и Тарту – Нарва перевозки будут сокращены с понедельника по четверг и по субботам на один рейс в обои направлениях.