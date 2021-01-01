В этом году вырастут пенсии

Базовая часть пенсии будет увеличена на 16 евро, а дополнительная надбавка к пенсии за воспитание ребенка будет увеличена на половину годовой цены, что добавит еще 3,55 евро к пенсии для одного из родителей. В то же время народная пенсия вырастет на 30 евро до 251,61 евро, что поможет обеспечить прожиточный минимум для получателей самой низкой пенсии.

С начала 2021 года размер пенсии будет рассчитываться из сложения четырех составных: базовая часть, часть стажа, страховая часть и комбинированная часть. Также с этого года можно выйти на пенсию на пять лет раньше . Более ранний выход на пенсию зависит от трудового стажа. На пенсию также можно выйти в любое время по достижении пенсионного возраста. Можно и прервать, а затем возобновить выплату пенсии, выбрав выплату пенсии полностью или наполовину. Это называется гибкой пенсией, отметили в Министерстве социальных дел.