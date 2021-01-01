В Эстонии от COVID-19 привиты 2487 человек

Не позднее начала новой недели Информационная система здравоохранения TEHIK детально отобразит информацию о вакцинации на карте Департамента здоровья по распространению коронавируса. Каждый человек сможет сам просмотреть данные о своих прививках на портале для пациентов digilugu.ee.

Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и с определенными диагнозами, которые по состоянию здоровья могут перенести заболевание COVID-19 тяжелее.