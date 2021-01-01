МуПо: ракета влетела в окно, хозяйка в больнице
Новогодняя ночь в Таллинне с точки зрения МуПо прошла без крупных инцидентов, если не считать ракеты, влетевшей в окно жилого дома недалеко от Штромки и отправившей хозяйку квартиры в больницу.
Новогодняя ночь в Таллинне с точки зрения МуПо прошла без крупных инцидентов, если не считать ракеты, влетевшей в окно жилого дома недалеко от Штромки и отправившей хозяйку квартиры в больницу.
По словам руководителя МуПо Айвара Тоомпере, по сравнению с прежними годами ситуация была намного более скромной. «Мы патрулировали усиленным составом, к счастью, народ, пришедший посмотреть на фейерверк, вел себя относительно сдержанно и разумно, серьезных конфликтов не возникло. Вырисовывалось две основные манеры поведения – часть людей тесно кучковалась, а другие – более законопослушные и осторожные следили за салютом, соблюдая безопасную дистанцию. Спасибо всем, кто сказал нашим патрулям слова благодарности и соблюдали требование 2+2. Увы, были и те, кто не внял увещеваниям. Всем зрителям наши работники раздали маски и их брали с благодарностью», - сказал он.
«Несмотря на то, что люди, пришедшие посмотреть на салют, были дружелюбны, беспокоило то, что рекомендация носить маски среди больших народных масс была забыта. Ходили компаниями, обнимались, пили шампанское из одной бутылки и общались с компаниями, стоявшими рядом, - сказал дежуривший в новогоднюю ночь сотрудник МуПо Илья Сдобнов. – Мы хвалим людей, соблюдавших принцип рассредоточения, и тех, кто на улице носил маску, только так мы победим вирус».