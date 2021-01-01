МуПо: ракета влетела в окно, хозяйка в больнице

По словам руководителя МуПо Айвара Тоомпере, по сравнению с прежними годами ситуация была намного более скромной. «Мы патрулировали усиленным составом, к счастью, народ, пришедший посмотреть на фейерверк, вел себя относительно сдержанно и разумно, серьезных конфликтов не возникло. Вырисовывалось две основные манеры поведения – часть людей тесно кучковалась, а другие – более законопослушные и осторожные следили за салютом, соблюдая безопасную дистанцию. Спасибо всем, кто сказал нашим патрулям слова благодарности и соблюдали требование 2+2. Увы, были и те, кто не внял увещеваниям. Всем зрителям наши работники раздали маски и их брали с благодарностью», - сказал он.