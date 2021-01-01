Картина дня: Новый год, влетевшая в окно ракета и изменение законов

Наступил Новый год

Небывалый 2020 год проводили в столице мощным фейерверком. Читать дальше...

Президент: высокое искусство быть человеком и в следующем году не будет даваться просто

Никто не один, и мы нуждаемся во взаимной поддержке как никогда раньше, сказала в своей новогодней речи президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Читать дальше...

Важные изменения в законах, которые вступают в силу в новом году

В новом году вступит в силу ряд правовых актов, в том числе значительные налоговые изменения. Среди прочего, повысится ставка акциза на сигареты и будет отменено освобождение от налога с оборота для почтовых посылок. Читать дальше...

В новогоднюю ночь улицы Таллинна заполнились празднующими людьми

Непосредственно перед Новым годом фотограф Elu24 прогулялся с камерой по улицам Таллинна и запечатлел происходящее на площади Вабадузе, Штромке и в других излюбленных местах горожан. Читать дальше...

Ракета влетела в окно, хозяйка в больнице

Новогодняя ночь в Таллинне с точки зрения МуПо прошла без крупных инцидентов, если не считать ракеты, влетевшей в окно жилого дома недалеко от Штромки и отправившей хозяйку квартиры в больницу. Читать дальше...

За сутки в Эстонии выявлено 417 зараженных, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3508 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 417, то есть 11,9% от общего количества тестов. Читать дальше...

Ведущие Анна Демидова и Эдгар Гергель продержались 24 часа в прямом эфире!

31 декабря в 12:00 начался первый в стране новогодний марафон, в котором ведущие Анна Демидова и Эдгар Гергель 24 часа без больших перерывов и сна продержались в прямом эфире шоу «Новогодний Limon LIVE» до полудня 1 января 2021 года. Читать дальше...

Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ