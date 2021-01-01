В Законе о дорожном движении произошли важные изменения

Также важно убедиться, что передвигающийся на легком средстве виден другим участникам дорожного движения. Например, с 1 января запрещено ездить по темной дороге или дороге с плохой видимостью без огней.

Согласно поправке к закону, на легком средстве разрешено движение в той же зоне движения, что и пешеходам (например, тротуар, велосипедная и пешеходная дорожка), а также на легком средстве разрешено пересекать проезжую часть в тех же местах, где это могут сделать пешеходы. Таким образом, для водителя легкого мобильного средства существует аналогичный риск того, что водитель автомобиля не заметит его на дороге. Помимо риска быть незамеченным, существует также риск того, что пешеход и водитель легкого средства не заметят друг друга. Исходя из необходимости сделать водителей легких средств более заметными для водителей и пешеходов, было введено обязательство использовать источник света.

Лицо в возрасте от 10 до 15 лет должно иметь право управлять велосипедом, чтобы ездить по дороге на легком мобильном средстве, подтверждающим документом является водительское удостоверение велосипедиста или право на управление велосипедом удостоверяется на основании данных реестра дорожного движения. Под непосредственным наблюдением законного представителя или, с согласия последнего, другого совершеннолетнего лица, легким средством может управлять лицо не моложе восьми лет. Ограничения не применяются в зоне дворов.

Совершенно новое правило предусматривает право ездить на велосипеде по велосипедной полосе автомобильной дороги, что может увеличить конфликтные ситуации между водителями легких средств и транспортными средствами, но, учитывая, что пользователи легкого мобильного средства также могут выбирать пешеходную среду, есть альтернатива для уменьшения таких конфликтных ситуаций. Использование проезжей части не является обязательным.

При движении по дороге водитель легкого транспортного средства в возрасте до 16 лет должен носить застегнутый велосипедный шлем. Исследования, проведенные в Австралии, показали, что 43% несчастных случаев со смертельным исходом среди водителей легких средств были вызваны травмами головы. Вот почему важно защищать голову при вождении легкого мобильного средства. Использование шлема было введено для водителей в возрасте до 16 лет и настоятельно рекомендуется для лиц в возрасте от 16 лет и старше. Кроме того, рекомендуется использовать другие средства защиты пассажира.

Поправка к закону обязывает велосипедистов, водителей легких средств и водителей мини-мопедов передвигаться в непосредственной близости от пешехода с нормальной скоростью пешехода. Поправка добавила обязанность водителя легкого транспортного средства ехать со стандартной скоростью пешехода, а для велосипедиста и водителя мини-мопеда соответствующая обязанность была и раньше предусмотрена действующим законодательством. Водителю легкого средства разрешается передвигаться в пешеходной зоне, поэтому важно, чтобы в непосредственной близости от пешехода вы не двигались со скоростью, превышающей обычную скорость пешехода. Обычная скорость пешехода не является постоянной и может варьироваться в зависимости от ситуации, составляя примерно 3-7 км/час.

Поправка к закону добавляет возможность водителю легкого мобильного средства и водителю мини-мопеда пересекать переход и полосу движения во время движения и уточняет, что в месте перехода ехать на велосипеде, легком мобильном средстве или мини-мопеде следует с нормальной скоростью пешехода.

Таким образом, до того, как пересечь проезжую часть, в нормальных обстоятельствах велосипедист, водитель мопеда и водитель легкого средства должны убедиться, что пересечение является безопасным и что их действия не заставят передвигающихся по дороге изменять скорость или направление движения.

В заключение следует отметить, что регулирование широкого использования мобильных средств в Законе о дорожном движении приветствуется и поддерживает безопасное движение. Поскольку движение легких мобильных средств уже является очень распространенным явлением на наших улицах, можно предположить, что уже сегодня пешеходы и водители принимают их во внимание, и влияние поправок к закону, вероятно, невелико.