Пт, 1.01.2021
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Елена Розинко
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  • Тоомас Хендрик Ильвес будет читать лекции в Тартуском университете
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Тоомас Хендрик Ильвес будет читать лекции в Тартуском университете

Тоомас Хендрик Ильвес.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

С января приглашенным профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века становится бывший президент ЭР Тоомас Хендрик Ильвес.

В своей работе Ильвес намерен сосредоточиться на изучении произошедших под влиянием цифрового века общественных перемен, пишет ERR.

По мнению Ильвеса, в последние годы построение социума существенно изменилось. "Социальные медиа и распространение фейковых новостей повлияли на основы либеральной демократии, и для многих это произошло незаметно", – сказал Ильвес.

Он будет читать лекции студентам и примет участие в разработке учебной и научной части в сфере цифрового управления в Институте политических исследований им. Йохана Скютте.

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