Тоомас Хендрик Ильвес будет читать лекции в Тартуском университете
С января приглашенным профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века становится бывший президент ЭР Тоомас Хендрик Ильвес.
С января приглашенным профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века становится бывший президент ЭР Тоомас Хендрик Ильвес.
В своей работе Ильвес намерен сосредоточиться на изучении произошедших под влиянием цифрового века общественных перемен, пишет ERR.
По мнению Ильвеса, в последние годы построение социума существенно изменилось. "Социальные медиа и распространение фейковых новостей повлияли на основы либеральной демократии, и для многих это произошло незаметно", – сказал Ильвес.
Он будет читать лекции студентам и примет участие в разработке учебной и научной части в сфере цифрового управления в Институте политических исследований им. Йохана Скютте.