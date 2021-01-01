Тоомас Хендрик Ильвес будет читать лекции в Тартуском университете

В своей работе Ильвес намерен сосредоточиться на изучении произошедших под влиянием цифрового века общественных перемен, пишет ERR.

По мнению Ильвеса, в последние годы построение социума существенно изменилось. "Социальные медиа и распространение фейковых новостей повлияли на основы либеральной демократии, и для многих это произошло незаметно", – сказал Ильвес.