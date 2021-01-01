В Литве продолжает свирепствовать коронавирус

"Там были и данные, которые пришли с опозданием, о которых больницы не сообщили в установленном порядке. Мы их включили в общее число по собственной инициативе", - сказала представитель Национального центра общественного здравоохранения Аустина Внежняускайте.

В пятницу утром Департамент статистики Литвы сообщил, что за последние сутки выздоровели 5312 человек. С начала пандемии "Covid-19" в Литве выявлен у 143 903 человек, до сих пор болеют 65 047 человек, 76 442 выздоровели.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 1589 человек, 825 больных скончались по другим причинам. Всего в Литве сделано 1,64 млн тестов на коронавирус.

В Латвии за сутки было выявлено 711 новых случаев "Covid-19", скончались восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 70 до 95 лет.

За прошедшие сутки сделано 3960 тестов на "Covid-19", доля положительных результатов составила 18%.

В больницы вчера доставлено 108 пациентов с "Covid-19", в том числе один человек перевезен. По данным Национальной службы здравоохранения, всего в больницах проходят лечение 1066 пациентов, из них у 1004 человек среднетяжелое течение болезни, 62 человека - в тяжелом состоянии.

За последние 14 дней в Латвии выявлено 12 188 случаев "Covid-19", 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет 634,8 случая на 100 000 населения.