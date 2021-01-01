Больничная касса расширяет список льготных лекарств

Как сообщила пресс-служба Больничной кассы, в некоторых случаях врачи теперь смогут использовать уже имеющиеся в льготном списке лекарства по новым показаниям или на более ранних этапах медикаментозного лечения. Это значит, что расширится целевая группа пациентов - потребителей льготных лекарств, что приведет к дополнительному увеличению бюджета.
Как сообщил заведующий отделом лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы Эрки Лайдмяэ, ежегодно в список льготных лекарств добавляются больничные или рецептурные лекарства, необходимые лишь немногим пациентам. «Если несколько лет назад для лечения одного заболевания была только пара лекарств, то сегодня медицинские знания и диагностика болезней достигли такой степени, что болезнь каждого пациента может быть более точно диагностирована и разделена на подтипы. Это также означает, что лекарства становятся все более персональными, но и более дорогими. Например, Больничная касса уже сейчас финансирует ряд так называемых целевых препаратов, то мы можем целиться по цели - очагу заболевания - уже не "пушкой", а использовать более точный "прицел".
Такое лечение дорогое, но зачастую более эффективное и менее вредное для здоровья», - пояснил Лайдмяэ, по словам которого самое важное изменение в списке льготных лекарств, вступающее в силу в начале 2021 года, касается финансирования лечения гепатита С. При помощи новых лекарств можно начать искоренять это серьезное заболевание и лечить пациентов, которые ранее находились в листе ожидания. «Мы достигли договоренности о цене с производителем лекарств и можем теперь более тщательно заняться лечением гепатита С», - уточнил Лайдмяэ. Сейчас в Эстонии приблизительно 10 000 человек с гепатитом С.
Одна из задач Больничной кассы - добитьтся как можно более низкой цены препарата в результате переговоров с производителями лекарств. Изначально лекарства очень дороги и из-за этого недоступны с учетом имеющихся вариантов финансирования области лечения. Если переговоры с Больничной кассой увенчиваются успехом, значит, гораздо больше людей смогут получить помощь за тот же объем денежных средств.
В области онкологии расширилась целевая группа для одного лекарства от рака груди. Кроме этого, путем переговоров о цене для лекарства от Т-клеточной лимфомы (вид рака у пожилых людей) стало возможным приобретение его по более низкой цене, то есть Больничная касса смогла расширить целевую группу пациентов. В области опухолей кишечника было добавлено лекарство, которое прикрепляется к мишени - опухолевой клетке - и начинает ее разрушать. Ежегодно в Эстонии встречается около 15 пациентов с таким заболеванием, а расходы на лечение для бюджета Больничной кассы составляют около миллиона евро.
Для пациентов с раком легких также станут доступными новые возможности лечения - в список льготных лекарств будет добавлено одно конкретное целевое лекарство. Возможность приобретения со льготой будет распространена на одно лекарство от рака груди, используемое после операции, что повысит вероятность того, что послеоперационная жизнь будет для пациента безболезненной.