Стрельба на мосту Мустакиви: обвиняемый Дорошкевич просит оправдать его

Защищающие Дорошкевича присяжные адвокаты Владимир Садеков и Эрки Кергандберг ходатайствуют в апелляции об оправдании подсудимого и просят отклонить выдвинутый против него гражданский иск.

В качестве альтернативной возможности Владимир Садеков просит суд смягчить приговор Дмитрию Дорошкевичу, не применяя к нему наказание в виде реального тюремного заключения.

Представитель потерпевшего Ану Тоомемяги просит отменить решение Харьюского уездного суда относительно части, которая касается компенсации морального ущерба. Суд первой инстанции обязал Дорошкевича выплатить пострадавшему Артему Кремницкому 30 000 евро, но адвокат последнего ходатайствует об удовлетворении гражданского иска в полном объеме, то есть в размере 50 000 евро.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла Дорошкевича в покушении на убийство, так как в ночь на 2 августа 2019 года в ходе ссоры он выстрелил в лицо 35-летнему мужчине из своего пистолета Glock.

Врачи смогли спасти жизнь потерпевшего, но в результате ранений он ослеп. Чудесным образом выживший Артем рассказал в суде, что Дорошкевич сделал первый выстрел в воздух, а затем направил оружие в его сторону и произвел шесть выстрелов. Две пули попали в голову, оставшиеся четыре — в тело.

По словам защитника, Дорошкевич взял с собой пистолет потому, что у его коллег из Tallinna Teede AS, которые по ночам производили дорожные работы, ранее происходили конфликты с пьяными прохожими.

На суде Дорошкевич утверждал, что Кременский набросился на него с кулаками на мосту «Мустакиви» и он использовал оружие с целью самообороны. И хотя никаких прямых доказательств прокуратуре на этот счет представлено не было, судья принял решение, опираясь на внутреннее убеждение, что Кременский все-таки первым ударил Дорошкевича в височную зону. Главным доказательством этой версии стала царапина на голове Дорошкевича.

Дорошкевич — сильный кикбоксер, который завоевал серебряную медаль на Baltic Open. Во время судебного процесса подсудимый не находился под стражей, но был под электронным надзором.