Смотрите рейтинг: самая дорогая квартира дороже самой дешевой в миллион раз

Самая дешевая квартира в прошлом году была продана за 1 евро, зато цена самой дорогой составила почти 1,2 миллиона, сообщает LVM Kinnisvara.

Самая дорогая квартира в Таллинне было куплена за 1 198 000 евро, это превысило цену самой дорогой тартуской квартиры (672 000 евро) почти в два раза. «Тем не менее, в прошедшем году были побиты ценовые рекорды и в Таллинне, и в Тарту, - отметил член правления фирмы Ингмар Саксинг. – В Таллинне рекорд вырос на 20%, а в Тарту – даже на 25%».

В рейтинге самых дорогих квартир следовали курортные города Хаапсалу и Пярну, где были куплены квартиры за 301 500 и 260 000 евро. «Пярну уступил титул самого дорогого курорта Хаапсалу, скачок сделала и цена в Вильянди, где была куплена квартира почти за четверть миллиона евро», - добавил Саксинг.

Самая дешевая квартира в Эстонии была куплена в Валга за 1 евро. «Рынок квартир в Валга много лет оставался сложным, поскольку быстрое уменьшение населения вызвало в городе переизбыток старых квартир», - пояснил Саксинг. Менее чем за тысячу евро квартиры также покупали в Йыгева, Хаапсалу, Пайде, Пыльва и Выру.

Самые дорогие квартиры в Эстонии 2020:

Таллинн – 1 198 000 €

Тарту – 672 000 €

Хаапсалу – 301 500 €

Пярну – 260 000 €

Вильянди – 229 990 €

Курессааре – 205 000 €

Раквере – 200 000 €

Нарва – 118 000 €

Рапла – 114 150 €

Выру – 95 000 €

Валга – 75 000 €

Кярдла – 64 000 €

Пайде – 62 000 €

Пыльва – 58 000 €

Йыгева – 45 000 €

Самые дешевые квартиры в Эстонии 2020:

Валга – 1 €

Йыгева – 100 €

Хаапсалу – 100 €

Пайде – 200 €

Выру – 300 €

Пыльва– 500 €

Раквере – 1 000 €

Таллинн – 1 000 €

Нарва – 1 000 €

Пярну – 1 000 €

Вильянди – 1 500€

Тарту – 2 500 €

Курессааре – 4 750 €

Кярдла– 5 000€