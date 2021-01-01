Смотрите рейтинг: самая дорогая квартира дороже самой дешевой в миллион раз
Самая дешевая квартира в прошлом году была продана за 1 евро, зато цена самой дорогой составила почти 1,2 миллиона, сообщает LVM Kinnisvara.
Самая дешевая квартира в прошлом году была продана за 1 евро, зато цена самой дорогой составила почти 1,2 миллиона, сообщает LVM Kinnisvara.
Самая дешевая квартира в прошлом году была продана за 1 евро, зато цена самой дорогой составила почти 1,2 миллиона, сообщает LVM Kinnisvara.
Самая дорогая квартира в Таллинне было куплена за 1 198 000 евро, это превысило цену самой дорогой тартуской квартиры (672 000 евро) почти в два раза. «Тем не менее, в прошедшем году были побиты ценовые рекорды и в Таллинне, и в Тарту, - отметил член правления фирмы Ингмар Саксинг. – В Таллинне рекорд вырос на 20%, а в Тарту – даже на 25%».
В рейтинге самых дорогих квартир следовали курортные города Хаапсалу и Пярну, где были куплены квартиры за 301 500 и 260 000 евро. «Пярну уступил титул самого дорогого курорта Хаапсалу, скачок сделала и цена в Вильянди, где была куплена квартира почти за четверть миллиона евро», - добавил Саксинг.
Самая дешевая квартира в Эстонии была куплена в Валга за 1 евро. «Рынок квартир в Валга много лет оставался сложным, поскольку быстрое уменьшение населения вызвало в городе переизбыток старых квартир», - пояснил Саксинг. Менее чем за тысячу евро квартиры также покупали в Йыгева, Хаапсалу, Пайде, Пыльва и Выру.
Таллинн – 1 198 000 €
Тарту – 672 000 €
Хаапсалу – 301 500 €
Пярну – 260 000 €
Вильянди – 229 990 €
Курессааре – 205 000 €
Раквере – 200 000 €
Нарва – 118 000 €
Рапла – 114 150 €
Выру – 95 000 €
Валга – 75 000 €
Кярдла – 64 000 €
Пайде – 62 000 €
Пыльва – 58 000 €
Йыгева – 45 000 €
Валга – 1 €
Йыгева – 100 €
Хаапсалу – 100 €
Пайде – 200 €
Выру – 300 €
Пыльва– 500 €
Раквере – 1 000 €
Таллинн – 1 000 €
Нарва – 1 000 €
Пярну – 1 000 €
Вильянди – 1 500€
Тарту – 2 500 €
Курессааре – 4 750 €
Кярдла– 5 000€
Рапла – 6 000 €