С начала года размер пособия по безработице увеличится
С начала года размер пособия по безработице увеличится с 35% до 50% от минимальной заработной платы.
С начала года размер пособия по безработице увеличится с 35% до 50% от минимальной заработной платы.
Как сообщили в Министерстве социальных дел, с этого года дневная ставка составляет 9,42 евро, то есть 292,02 евро за 31-дневный календарный месяц. В начале года увеличится и минимальная дневная ставка страхового возмещения по безработице. Минимальный размер страхового возмещения по безработице в 2021 году составляет 9,73 евро за календарный день.
С начала года пособие по страхованию от безработицы для открытия бизнеса увеличивается до 6000 евро. С нового года увеличивается и размер пособия по безработице на учебу: как работающие, так и безработные будут получать почти 292 евро в месяц.
С нового года работодатели получат пособие на развитие цифровых навыков сотрудников.