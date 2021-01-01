С начала года размер пособия по безработице увеличится

Как сообщили в Министерстве социальных дел, с этого года дневная ставка составляет 9,42 евро, то есть 292,02 евро за 31-дневный календарный месяц. В начале года увеличится и минимальная дневная ставка страхового возмещения по безработице. Минимальный размер страхового возмещения по безработице в 2021 году составляет 9,73 евро за календарный день.

С начала года пособие по страхованию от безработицы для открытия бизнеса увеличивается до 6000 евро. С нового года увеличивается и размер пособия по безработице на учебу: как работающие, так и безработные будут получать почти 292 евро в месяц.