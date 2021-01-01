Фоторепортаж ⟩ Вместе с пациентами в новый год, надеемся, более светлый

За полчаса до Нового года медсестры Катерина и Валерия из Восточно-Таллиннской центральной больницы исполняют «танец рук» через стекло. Их 2021 год наступит в отделении интенсивной терапии коронавирусного отделения, где находятся пять пациентов, двое из которых подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Катерина в палате на смене вместе с врачом, еще одной медсестрой и сиделкой. В палате действует 12-часовая смена с интервалом в 3-4 часа.
Танец однако длится лишь мгновение. Дама, находящаяся в отделении на лечении, которую днем ранее подключили к ИВЛ, просит Катерину выключить ее телефон: у нее нет желания ни с кем разговаривать. Пациент на второй кровати, кажется, хочет оставаться на связи с внешним миром, держа руки на двух телефонах. Пациенты бывают разные.
С наступлением Нового года смена сестер Катерины и Ирины подходит к концу. Следующая смена с Валерией и Марией. Это момент, когда все сестры на время встречаются в палате. Одна пара передает смену другой, медсестры обмениваются поздравлениями и пожеланиями. Наступил 2021 год.
Утром 1 января 2021 года дежурный врач Яанус Корьяс подтвердил, что за ночь пациентам стало лучше.
На сегодняшний день в Эстонии 381 человек находится на больничном лечении.
26 февраля 2020 в Эстонии был установлен первый зараженный, а 25 марта появилась первая жертва, когда умерла 83-летняя женщина.