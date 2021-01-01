Фоторепортаж ⟩ Вместе с пациентами в новый год, надеемся, более светлый

Катерина в палате на смене вместе с врачом, еще одной медсестрой и сиделкой. В палате действует 12-часовая смена с интервалом в 3-4 часа.

Танец однако длится лишь мгновение. Дама, находящаяся в отделении на лечении, которую днем ранее подключили к ИВЛ, просит Катерину выключить ее телефон: у нее нет желания ни с кем разговаривать. Пациент на второй кровати, кажется, хочет оставаться на связи с внешним миром, держа руки на двух телефонах. Пациенты бывают разные.

Момент передохнуть. Медсестры исполняют "танец рук". ФОТО: Tairo Lutter

Пациентов на ИВЛ следует периодически переворачивать. ФОТО: Tairo Lutter

Сестра Катерина помогает больному пить, через мгновение он узнает, что приближается Новый год. ФОТО: Tairo Lutter

В Новый год в Восточно-Таллиннской больнице находятся пять пациентов, двое из которых подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. ФОТО: Tairo Lutter

Пациент держит руку сразу на двух телефонах. ФОТО: Tairo Lutter

С наступлением Нового года смена сестер Катерины и Ирины подходит к концу. Следующая смена с Валерией и Марией. Это момент, когда все сестры на время встречаются в палате. Одна пара передает смену другой, медсестры обмениваются поздравлениями и пожеланиями. Наступил 2021 год.

Наступил 2021 год. ФОТО: Tairo Lutter

Катерина (слева) и Ирина (справа) после смены в масках и экипировке. ФОТО: Tairo Lutter