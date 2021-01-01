Пт, 1.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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В Израиле от коронавируса вакцинировали миллион человек

Вакцинация в Израеле.

ФОТО: AFP/EPA/AP/Zumapress/Scanpix

Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса в центре вакцинации в арабском городе Умм-эль-Фахм, Израиль.

"Когда будет достигнута критическая масса, будут вакцинированы несколько миллионов, можно будет открыть торговлю, магазины, рестораны, все что угодно. Можно будет выезжать за границу, заниматься бизнесом и путешествовать в Дубай, Абу-Даби, на Бахрейн", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, присутствовавший при вакцинации.

Миллионная прививка была сделана Мухаммеду Джабарину. "Чувствую себя отлично", - сказал он после процедуры.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину компании Pfizer получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе привили граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

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