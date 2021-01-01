В Израиле от коронавируса вакцинировали миллион человек

"Когда будет достигнута критическая масса, будут вакцинированы несколько миллионов, можно будет открыть торговлю, магазины, рестораны, все что угодно. Можно будет выезжать за границу, заниматься бизнесом и путешествовать в Дубай, Абу-Даби, на Бахрейн", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, присутствовавший при вакцинации.