Глава BioNTech допустил сбои с поставками вакцины

«Сейчас это не выглядит радужно. Есть пробел из-за недостатка других одобренных вакцин, и мы должны заполнить его нашим собственным препаратом», — сказал он. Шахин также заверил, что Германия получит достаточно вакцины.

Комментируя тот факт, что США заказали в два раза больше доз, чем ЕС, Шахин указал, что процесс заказа вакцины в Евросоюзе не такой быстрый. При этом, как отметил глава BioNTech, его удивило то, что ЕС заключил контракты с поставщиками, вакцины которых появятся не раньше конца 2021 года. По мнению Шахина, это могло быть связано с ощущением, что ситуация с коронавирусом будет под контролем.