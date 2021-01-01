На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль-цистерна врезался в столб
Сегодня в 17.45 Центр тревоги получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Люганузе, на 139-м километре щоссе Таллинн-Нарва.
Сегодня в 17.45 Центр тревоги получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Люганузе, на 139-м километре щоссе Таллинн-Нарва.
По предварительным данным, автомобиль-цистерна Mercedes при движении задним ходом взрезался в столб уличного освещения. Поскольку автомобиль находился на дороге, движение на месте происшествия в направлении Нарвы было нарушено. В полиции пояснили, что водитель грузовика трезв, точные обстоятельства выясняются. Дорога в настоящее время свободна для движения.
По сообщению департамента шоссейных дорог, в пятницу вечером дороги местами могут быть скользкими, поэтому автоводителям следует быть внимательнее.
Во второй половине дня в пятницу дорожное покрытие основных и государственных шоссе влажное или влажное от реагентов, на Юго-Востоке страны местами легкий снег.
По прогнозу метеорологов, вечером и ночью ожидается облачная погода, снег и мокрый снег с юго-востока страны распространится на восток, на островах и северном побережье местами дожди и небольшой мокрый снег, местами видимость ограничена туманом. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия повсеместно опустится вечером до нуля или ниже. На дорогах сохраняется опасность гололедицы.