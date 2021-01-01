На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль-цистерна врезался в столб

По предварительным данным, автомобиль-цистерна Mercedes при движении задним ходом взрезался в столб уличного освещения. Поскольку автомобиль находился на дороге, движение на месте происшествия в направлении Нарвы было нарушено. В полиции пояснили, что водитель грузовика трезв, точные обстоятельства выясняются. Дорога в настоящее время свободна для движения.

На дорогах опасность гололедицы

По сообщению департамента шоссейных дорог, в пятницу вечером дороги местами могут быть скользкими, поэтому автоводителям следует быть внимательнее.

Во второй половине дня в пятницу дорожное покрытие основных и государственных шоссе влажное или влажное от реагентов, на Юго-Востоке страны местами легкий снег.