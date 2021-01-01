Пт, 1.01.2021
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль-цистерна врезался в столб
1 мин для прочтения

На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль-цистерна врезался в столб

Politsei kinnitusel andsid uusaastaööl terves Eestis ja ka Viljandimaal tooni alkoholist tingitud arusaamatused ja vägivallajuhtumid.

ФОТО: Arved Breidaks

​Сегодня в 17.45 Центр тревоги получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Люганузе, на 139-м километре щоссе Таллинн-Нарва.

По предварительным данным, автомобиль-цистерна Mercedes при движении задним ходом взрезался в столб уличного освещения. Поскольку автомобиль находился на дороге, движение на месте происшествия в направлении Нарвы было нарушено. В полиции пояснили, что водитель грузовика трезв, точные обстоятельства выясняются. Дорога в настоящее время свободна для движения.

На дорогах опасность гололедицы

 

По сообщению департамента шоссейных дорог, в пятницу вечером дороги местами могут быть скользкими, поэтому автоводителям следует быть внимательнее. 

Во второй половине дня в пятницу дорожное покрытие основных и государственных шоссе влажное или влажное от реагентов, на Юго-Востоке страны местами легкий снег. 

По прогнозу метеорологов, вечером и ночью ожидается облачная погода, снег и мокрый снег с юго-востока страны распространится на восток, на островах и северном побережье местами дожди и небольшой мокрый снег, местами видимость ограничена туманом. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия повсеместно опустится вечером до нуля или ниже. На дорогах сохраняется опасность гололедицы. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back