Тревожный вызов в новогоднюю ночь: пьяный мужчина хотел пострелять во дворе дома

Случаи, когда за стенкой или на улице слышны были крики ссор или драк, были зафиксированы в Валка, Выру, Рыуге, Антсла, Отепяэ и в других местах.

Полицейский Лыунаской префектуры Оттомар Вирк рассказал, что один тревожный вызов поступил в полночь из волости Антсла, где мужчина в состоянии тяжелого алкогольного опьянения начал махать оружием в саду своего дома.

«Близкий человек мужчины смог забрать оружие до прибытия патрулей и экипажа быстрого реагирования. Никто не пострадал, пистолет отобрали, а мужчину отправили отдыхать», - сказал Вирк.