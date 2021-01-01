Тревожный вызов в новогоднюю ночь: пьяный мужчина хотел пострелять во дворе дома

Случаи, когда за стенкой или на улице слышны были крики ссор или драк, были зафиксированы в Валка, Выру, Рыуге, Антсла, Отепяэ и в других местах.
Полицейский Лыунаской префектуры Оттомар Вирк рассказал, что один тревожный вызов поступил в полночь из волости Антсла, где мужчина в состоянии тяжелого алкогольного опьянения начал махать оружием в саду своего дома.
«Близкий человек мужчины смог забрать оружие до прибытия патрулей и экипажа быстрого реагирования. Никто не пострадал, пистолет отобрали, а мужчину отправили отдыхать», - сказал Вирк.
Вирк добавил, что и в Южной Эстонии были случаи среди молодых, которые употребили слишком много алкоголя.
К примеру, полиция получила вызов в город Выру, где молодой человек лежал по земле перед лестницей с бутылкой водки. По словам полицейского, встать на ноги он не мог, но смог сказать полицейским, что не помнит, где живет. Полицейские помогли доставить мужчину домой.
Один мужчина средних лет выпил столько алкоголя, что решил позвонить в Центр тревоги и сыграть в игру «догадайтесь, почему я звоню».
По словам Вирка, мужчина оскорблял и бранил организатора спасательных работ, не отвечал на вопросы, не говорил о проблеме, лишь говорил, что если хочется узнать, зачем он звонит, то полицейские должны приехать на место и сами узнать.
Такое поведение недопустимо. Сильно пьяного мужчину сначала увезли в вытрезвитель.