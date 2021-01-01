Оползень в Норвегии: найден один погибший

«Мы пока не хотим разглашать пол и возраст найденного погибшего», — прокомментировал ситуацию командир группы спасателей Рой Алквист, подчеркивая, что это первая найденная спасателями жертва оползня из девяти разыскиваемых и родные пока не оповещены.

Напомним, оползень относится к опасным природным явлениям, при котором происходит смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, например, после выпадения обильных осадков.

Оползень в Норвегии произошел в регионе, богатом на залежи особого типа глины, которая встречается также в Швеции и Финляндии. При большом давлении на такого типа земное покрытие может случиться оползень, как это и произошло в 20 км от Осло в регионе Гьердрум 30 декабря вечером.