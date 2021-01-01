Пт, 1.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
1 мин для прочтения

Оползень в Норвегии: найден один погибший

Оползень в Норвегии.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Команда спасателей достала тело погибшего из-под завалов, случившихся в результате оползня в поселении Аск в Норвегии, заявили в Управлении полиции региона Гьердрум, 1 января сообщает норвежское новостное агентство NRK.

«Мы пока не хотим разглашать пол и возраст найденного погибшего», — прокомментировал ситуацию командир группы спасателей Рой Алквист, подчеркивая, что это первая найденная спасателями жертва оползня из девяти разыскиваемых и родные пока не оповещены.

Напомним, оползень относится к опасным природным явлениям, при котором происходит смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, например, после выпадения обильных осадков.

Оползень в Норвегии произошел в регионе, богатом на залежи особого типа глины, которая встречается также в Швеции и Финляндии. При большом давлении на такого типа земное покрытие может случиться оползень, как это и произошло в 20 км от Осло в регионе Гьердрум 30 декабря вечером.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back