Видео ⟩ В новогоднюю ночь сгорели семь джипов вооруженных сил Германии
Семь автомобилей Вооруженных сил Германии сгорели праздничной новогодней ночью в Лейпциге, сообщает Newsru.
Семь автомобилей Вооруженных сил Германии сгорели праздничной новогодней ночью в Лейпциге, сообщает Newsru.
Внедорожники - всего 11 машин, а также прицеп - находились на парковке одного из автоцентров, где планировалось отремонтировать технику. Правоохранительные органы предполагают, что их умышленно подожгли. Семь транспортных средств сгорели полностью, пишет MDR.de.
В Берлине в течение ночи в отделения оказания неотложной помощи было доставлено около десятка человек, пострадавших при взрыве пиротехники. В основном речь идет об ожогах и переломах, но в двух случаях врачам пришлось ампутировать конечности.
В отдельных районах Берлина отмечены нападения на полицейских, а также поджоги припаркованных автомобилей. В берлинском районе Букков полностью сгорел супермаркет площадью 800 квадратных метров.