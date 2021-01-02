Эстонские туристы теперь могут получать въездные визы в Россию в интернете

Помимо граждан Эстонии, электронная виза будет доступна также гражданам Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Китая (включая Тайвань), КНДР, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов. Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии.

Оформить визу в Россию можно будет на сайте evisa.kdmid.ru или в приложении. Необходимо загрузить личную фотографию и копию паспорта, указать страну проживания, а также регион, через который планируется въезд. Также нужно будет указать личную почту и контактный номер, чтобы подключить опцию автоматического уведомления о ходе и результате обработки заявления с подробными инструкциями.

Для получения визы не потребуется приглашение принимающей стороны, бронь отеля или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов, для детей до 6 лет - бесплатно.

МИД РФ рекомендует распечатать уведомление об одобрении визы. Если нет принтера, необходимо сохранить сведения, указанные в уведомлении, любым другим способом для возможности их визуального представления представителям транспортной компании при посадке в транспортное средство и сотрудникам пограничной службы при прохождении паспортного контроля на пограничном пункте.

Оформление займет не более четырех дней. Срок действия электронной визы - 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

Правила въезда

Пересечь границу с такой визой можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска (сейчас их 29) вне зависимости от региона, а путешествовать - по всей стране.

Среди них - международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. В числе морских пунктов пропуска значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край). Среди автомобильных - шесть погранпунктов в Калининградской области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Советск), один в Псковской области (Убылинка) и один в Ленинградской области (Ивангород). Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов.