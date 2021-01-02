Сб, 2.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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  • Фото: в центре Таллинна продается квартира с впечатляющим интерьером
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Фото: в центре Таллинна продается квартира с впечатляющим интерьером

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Идеально расположенная квартира в доме постройки 2007 прекрасно выглядит и идеально подходит для маленькой семьи, пишет Kodustiil. 

Светлая и уютная квартира, отремонтированная несколько лет назад, распложена на третьем этаже семиэтажного дома. Продавец хочет получить за нее 135 000 евро.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

В квартире общей площадью 44,4 м2 состоит из открытой кухни-гостиной, спальни, прихожей и ванной. В цену входит мебель и парковочное место под домом.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Удачно расположенная квартира находится в непосредственной близости от школ, детских садов, салонов красоты, банка и многих развлекательных заведений.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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