Фото: в центре Таллинна продается квартира с впечатляющим интерьером
Идеально расположенная квартира в доме постройки 2007 прекрасно выглядит и идеально подходит для маленькой семьи, пишет Kodustiil.
Идеально расположенная квартира в доме постройки 2007 прекрасно выглядит и идеально подходит для маленькой семьи, пишет Kodustiil.
Светлая и уютная квартира, отремонтированная несколько лет назад, распложена на третьем этаже семиэтажного дома. Продавец хочет получить за нее 135 000 евро.
В квартире общей площадью 44,4 м2 состоит из открытой кухни-гостиной, спальни, прихожей и ванной. В цену входит мебель и парковочное место под домом.
Удачно расположенная квартира находится в непосредственной близости от школ, детских садов, салонов красоты, банка и многих развлекательных заведений.
С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.