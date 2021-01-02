В Эстонии выявлено еще 383 зараженных коронавирусом, семеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 198 человек. Из них на Таллинн приходится 161 новый случай. В Ида-Вирумаа было обнаружено 72 новых случая.

В Ляэне-Вирумаа — 19, в Тартумаа — 17, в Вильяндимаа — 13, в Вырумаа -11, в Пыльвамаа — девять, в Валгамаа — семь, в Пярнумаа — шесть, на Хийумаа и в Ярвамаа — по пять, в Йыгевамаа и Рапламаа — по три новых случая. В 15 случаях место жительства не было зарегистрировано в Регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за последние 14 дней составила 569,61, доля первичных позитивных тестов от общего количества тестов – 12,3%.

По состоянию на утро 2 января в больнице находится 395 пациентов с Covid-19, в течение суток скончались семеро пациентов с коронавирусом.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице https://koroonakaart.ee/ru.

В Эстонии началась вакцинация от COVID-19

27 декабря в Эстонии началась вакцинация от COVID-19. Всего было сделано 207 прививок. В первую очередь начали вакцинировать медицинских работников в больницах, скорой помощи и центрах семейных врачей в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту, а с этой недели постепенно будут переходить на всю Эстонию.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и снизить количество заболеваний и смертей, связанных с COVID-19, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 242 749 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2062 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 617.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Оставайтесь дома

Сведите к минимуму контакты с другими людьми и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск заразиться самому и заразить членов семьи. Отмените всевозможные празднования и старайтесь избегать больших скоплений людей.

В Эстонии растет число случаев заражения коронавирусом. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маску!

Известно, что коронавирусная инфекция протекает тяжелее именно у людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями, и в результате им с большей вероятностью потребуется лечение в больнице. Нужно сделать всё от себя зависящее, чтобы не заразить их. Давайте больше общаться по телефону или через интернет, и будем находиться физически рядом.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.