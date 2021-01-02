Сб, 2.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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Видео ⟩ Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе

Самолет Avianca. Фото иллюстративное.

ФОТО: UESLEI MARCELINO/REUTERS

Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо.

Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе, передает РИА Новости со ссылкой на The Aviation Herald.

Сообщалось, что это был пиротехнический шар, но, судя по видео очевидцев, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями.

Запись была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.

Пластиковые нити с украшениями зацепились за оба двигателя, оба крыла и оба горизонтальных стабилизатора. Несмотря на опасность, экипаж смог успешно посадить самолет.

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