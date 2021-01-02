Видео ⟩ Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе

Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе, передает РИА Новости со ссылкой на The Aviation Herald.

Сообщалось, что это был пиротехнический шар, но, судя по видео очевидцев, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями.

🚨#ÚLTIMAHORA La irresponsabilidad de unos desadaptados estuvo a punto de causar una tragedia. Hace momentos un Airbus A320 (N557AV) de Avianca impactó un globo pirotécnico cuando aproximaba a Bogotá procedente de Orlando, obligándole a aterrizar de emergencia. pic.twitter.com/cELiXagAUO — Webinfomil.com (@Webinfomil) January 1, 2021

Запись была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.