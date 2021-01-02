Власти Хабаровска сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала

"Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции", - говорится в сообщении.

В новогоднем городке прогуливаются жители и гости города, они фотографируются, катаются с горок и участвуют в зимних забавах.

Мэрия отметила, что за время проведения несанкционированных акций в Хабаровском крае было пресечено более 500 административных правонарушений, суды назначили более 300 штрафов на сумму свыше 3,5 млн рублей, около 100 административных арестов, более чем 40 нарушителям были назначены обязательные работы.

О задержании губернатора Фургала стало известно в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство.