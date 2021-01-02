Обстановка в больницах США: в интенсив можно попасть, только если кто-то умрет

Калифорнийские врачи лечат многих пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, в отделении неотложной помощи, потому что в отделении интенсивной терапии больше нет мест. «В последнее время мы часто оказываемся в ситуации, когда можем доставить пациента в отделение интенсивной терапии, только если там кто-то умрет», - сказал доктор Марко Рандаццо на пресс-конференции.

В больницах Калифорнии на данный момент находится 21 000 пациентов с коронавирусом, из них 4500 нуждаются в интенсивной терапии, пишет CNN.

Поскольку количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, увеличилось на 25 процентов в декабре, быстро начало расти и число смертей.