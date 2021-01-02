Аптекари поддержат решивших бросить курить

В рамках кампании тем, кто хочет бросить курить, рекомендуют обратиться за консультацией в аптеку. К кампании Sigarexit присоединился Эстонский союз провизоров (EPAL) - крупнейшее объединение аптек страны.

Глава EPAL провизор Ли Роотслане подтвердила, что аптекари играют важную роль в помощи людям, намеренных изменить свои привычки. «Каждый день в аптеке даются советы по применению препаратов для заместительной никотиновой терапии. В январе люди могут получить в аптеке короткую консультацию и совет, как составить план отказа от курения», - пояснила представитель EPAL.

Sigarexit стремится привлечь в первый месяц нового года как можно больше курильщиков, которые хотят отказаться от табака и никотиновых продуктов. На этот раз кампания будет сосредоточена на всех продуктах, содержащих табак и никотин - как обычных сигаретах, так и альтернативных продуктах, таких как электронные сигареты, нюхательный табак и другие новые табачные изделия. Sigarexit настоятельно призывают полностью отказаться от табака и никотина, чтобы не переходить с одного вызывающего привыкание продукта на другой.

«Каждый курильщик знает, что отказаться от табака довольно сложно, и не у всех может получиться с первого раза. Поэтому можно сначала попытаться сделать это самостоятельно, а если это не получится, рекомендуем обратиться в аптеку за советом о необходимых лекарствах и навыках. А если и этого будет недостаточно, поможет семейный врач. Последней инстанцией станет кабинет психолога», - сказала Ли Роотслане.

Каждый год во время проведения кампании появляются примеры для подражания. В этом году своими радостями и тревогами по поводу отказа от курения делится музыкант Юри Путсман, его поддерживает Вальтер Соосалу, который отказался от обычных сигарет, электронных сигарет и табака мокко.