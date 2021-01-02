МИД Эстонии поддержит проекты сотрудничества с Белоруссией на 800 000 евро

Содержание отобранных проектов - развитие высшего образования, особенно технического, и внедрение интеллектуальных средств обучения IKT. Независимые СМИ Белоруссии также получают поддержку, и есть также планы по повышению осведомленности о демократии и верховенстве закона, а также по повышению осведомленности о здоровье.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, в этом году Эстония увеличила объем поддержки проектов в направлении Белоруссии. «Белоруссия является одной из приоритетных стран для сотрудничества Эстонии в области развития с 2011 года, и наш долг - поддерживать Белоруссию больше, чем когда-либо прежде. Чтобы поддержать устойчивость демократии, мы можем поделиться своим опытом реформ, а также лектор», - сказал Рейнсалу.