Совет: не ломайте старый многоуважаемый стенной шкаф, а омолодите его

Вот, например, старый шкаф, который блогер Rita Killilea превратила в роскошную вещь.

Фото: ФОТО: Rita Killilea / www.howfantasticblog.com

Фото: ФОТО: Rita Killilea / www.howfantasticblog.com

Сначала домашняя мастерица сняла с петель дверцы, так с ними стало легче работать. «Прежде всего я покрыла все неровности и отверстия специальной шпатлевкой. Затем отшлифовала поверхности», - описывает Рита процесс реставрации.

Фото: ФОТО: Rita Killilea / www.howfantasticblog.com

В строительном магазине был куплен плинтус с оригинальным рельефом. Из него сделали декоративные накладки.

Фото: ФОТО: Rita Killilea / www.howfantasticblog.com

Затем декоративные накладки Рита приклеила к дверцам шкафа специальным строительным клеем.

Фото: ФОТО: Rita Killilea / www.howfantasticblog.com

Когда накладки из плинтуса высохли, шкаф был выкрашен серой мебельной краской. Вместо старых дверных ручек блогер прикрутила новые, интересной формы, которые покрыла аэрозольной краской под золото. Той же краской были покрыты и дверные петли.

Фото: ФОТО: Rita Killilea / www.howfantasticblog.com