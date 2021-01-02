Совет: не ломайте старый многоуважаемый стенной шкаф, а омолодите его
Во многих старых квартирах и домах имеются стенные шкафы для одежды, которые выглядят старомодными и уставшими. Портал Kodustiil советует не ломать их, а обновить.
Во многих старых квартирах и домах имеются стенные шкафы для одежды, которые выглядят старомодными и уставшими. Портал Kodustiil советует не ломать их, а обновить.
Вот, например, старый шкаф, который блогер Rita Killilea превратила в роскошную вещь.
Сначала домашняя мастерица сняла с петель дверцы, так с ними стало легче работать. «Прежде всего я покрыла все неровности и отверстия специальной шпатлевкой. Затем отшлифовала поверхности», - описывает Рита процесс реставрации.
В строительном магазине был куплен плинтус с оригинальным рельефом. Из него сделали декоративные накладки.
Затем декоративные накладки Рита приклеила к дверцам шкафа специальным строительным клеем.
Когда накладки из плинтуса высохли, шкаф был выкрашен серой мебельной краской. Вместо старых дверных ручек блогер прикрутила новые, интересной формы, которые покрыла аэрозольной краской под золото. Той же краской были покрыты и дверные петли.
Вся работа заняла один день плюс время на высыхание краски. «Прежде чем сломать что-то или выбросить, подумайте хорошенько. Реставрация старой мебели - увлекательное занятие с отличными результатами», - советует Рита.