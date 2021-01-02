Исполнитель главной роли в «Человеке-амфибии» Коренев умер от коронавируса

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе и впоследствии стал актером театра и кино, педагогом. В 1957 году Коренев поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской. На последнем курсе института получил главную роль в фильме Владимира Чеботарёва "Человек-амфибия", которая впоследствии и принесла ему широкую известность. Также известен по ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других.