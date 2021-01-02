Сб, 2.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • Год коронакризиса перевернул столичный рынок съемного жилья с ног на голову
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Год коронакризиса перевернул столичный рынок съемного жилья с ног на голову

Многоэтажный жилой дом. Снимок иллюстративный.

ФОТО: MEELIS LOKK/PM/SCANPIX BALTICS

2020-й год войдет в историю таллиннского рынка недвижимости как год стремительного роста предложений съемного жилья, когда условия начали диктовать потенциальные наниматели, пишет портал недвижимости City24.

По данным портала недвижимости City24.ee, количество предложений съемного жилья в столице к концу года увеличилось на 67 процентов по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года. В частности, увеличилось количество предложений по найму одно- и двухкомнатных квартир. Перед Рождеством желающий снять квартиру в Таллинне мог выбирать из почти 1300 однокомнатных и почти 1600 двухкомнатных квартир.

В среднем за аренду однокомнатной квартиры просили 325 евро, за двухкомнатную - 500 евро, за трехкомнатную - 734 евро в месяц.

При этом средняя цена съемного жилья в столице за год упала на 17 процентов.

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