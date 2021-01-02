Год коронакризиса перевернул столичный рынок съемного жилья с ног на голову

По данным портала недвижимости City24.ee, количество предложений съемного жилья в столице к концу года увеличилось на 67 процентов по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года. В частности, увеличилось количество предложений по найму одно- и двухкомнатных квартир. Перед Рождеством желающий снять квартиру в Таллинне мог выбирать из почти 1300 однокомнатных и почти 1600 двухкомнатных квартир.
В среднем за аренду однокомнатной квартиры просили 325 евро, за двухкомнатную - 500 евро, за трехкомнатную - 734 евро в месяц.
При этом средняя цена съемного жилья в столице за год упала на 17 процентов.